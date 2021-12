Argentina viraliza por ser igual a Úrsula Corberó, a Tóquio de La Casa de Papel

Uma atriz e modelo argentina viralizou por ser muito parecida com Úrsula Corberó, a Tóquio de La Casa de Papel. Stefanía Roitman, de 27 anos, tem sido comparada com a atriz espanhola.

Roitman já é uma grande celebridade no país de origem dela, mas depois de aparecer no tapete vermelho do Grammy Latino, em 2 de dezembro, ela chamou a atenção pela semelhança com a atriz da série da Netflix.

Muitos realmente confundiram a estrela argentina com a espanhola e chegaram a ficar surpresos de Corberó ter aparecido no evento sem anúncio prévio nas redes sociais.

A própria Stefanía Roitman brincou com o fato de ter sido confundida com a atriz de La Casa de Papel nas redes sociais, escrevendo: “Um belo fato colorido sobre esta foto: fui rotulada nas páginas e nas revistas como Úrsula Corberó. Minha vida”.

Veja a publicação da atriz e modelo argentina, abaixo, junto de imagem de Úrsula Corberó, de La Casa de Papel.

La Casa de Papel lança episódios finais na Netflix

O fim de La Casa de Papel promete mais do que respostas a mistérios. A série termina com uma verdadeira guerra na Netflix.

“Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez em sua vida, ele não tem um plano de fuga.

“Quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro já enfrentado: o exército”.

“O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra”, diz a sinopse da última temporada.

La Casa de Papel tem todas as temporadas disponíveis na Netflix.