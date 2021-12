Arnold Schwarzenegger finaliza divórcio que envolve mais de R$ 2 bilhões

Após uma década, Arnold Schwarzenegger, astro de O Exterminador do Futuro, terminou o divórcio com a ex-esposa Maria Shriver. O processo foi longo porque envolveu bens avaliados em cerca de R$ 2,2 bilhões (ou US$ 400 milhões).

O astro de O Exterminador do Futuro e a ex se separaram quando o famoso assumiu um filho de fora do casamento. Schwarzenegger teve Joseph Baena com a ex-governanta do casal, o que virou um escândalo familiar.

Após a descoberta, Maris Shriver decidiu se separar do ator. Com o término nada amigável e toda fortuna do casal, o divórcio durou dez anos na justiça.

O TMZ informou sobre a finalização e garante que o ex-casal aceitou dividir a fortuna pela metade. Assim, Schwarzenegger teria ficado com bens avaliados em total de R$ 1,1 bilhão.

Fim de casamento conturbado

O fim do casamento de Schwarzenegger e Maria Shriver foi conturbada até na esfera pública. O ator de O Exterminador do Futuro revelou o filho fora do casamento após ser governador da Califórnia.

O famoso esperou o fim do mandato para contar o que aconteceu.

O caso extraconjugal aconteceu com Mildred Baena, que era funcionária da família. Do romance veio Joseph Baena, que chama atenção por ser o filho mais parecido com Schwarzenegger.

Até a descoberta, o casamento do astro de Hollywood era duradoro. O ator foi casado com Maria Shriver de 1986 até 2011.

Outro motivo para demora no divórcio foi porque o ex-casal não tinha um acordo pré-nupcial. O valor dividido foi o acumulado pelos famosos até o momento da separação.