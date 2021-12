Astro de A Barraca do Beijo está namorando estrela de reality

Jacob Elordi já namorou Joey King, com quem trabalhou em A Barraca do Beijo, também já teve um relacionamento com Kaia Gerber. Agora, ele está namorando uma estrela de reality show.

Conforme uma fonte próxima ao ator, que conversou com a People, Elordi está em um relacionamento mais casual com Olivia Jade.

Continua depois da publicidade

Jade participou da temporada mais recente do reality show estadunidense Dancing With The Star, a Dança dos Famosos internacional.

A namorada do astro de A Barraca do Beijo ainda mantém contato com o ex-namorado, acrescentou a fonte, mas isso não é um problema entre ela e Jacob Elordi.

Vamos ver se qualquer um deles se pronuncia oficialmente sobre esse novo namoro nos próximos meses.

Joey King tem condição para fazer A Barraca do Beijo 4

Joey King encerrou a jornada dela em A Barraca do Beijo, com o terceiro filme da franquia da Netflix. No entanto, ela não descarta a possibilidade de voltar.

A atriz conversou com o Showbiz CheatSheet e considerou um retorno ao papel de Elle Evans, mas não neste momento.

“É uma boa pergunta”, disse sobre retornar à franquia A Barraca do Beijo.

“Não tenho literalmente nenhuma ideia”, disse ela. “Essa resposta para mim, quando me perguntam como, vai revisitá-la? Em parte, sim, gostaria de a revisitar quando estiver na casa dos 40 anos e também em parte, não sei. Mas penso que uma das minhas memórias favoritas na minha vida, até agora, ainda sou jovem, mas é poder interpretar Elle Evans. Isso trouxe-me tanta alegria”.

“E por isso, mesmo que não volte a acontecer, tenho essas memórias para sempre e estou tão feliz por ter podido interpretá-la”, disse ela. “E penso que acabamos realmente com a história de ótima maneira. Não sei se precisamos voltar, mas quem sabe. Mas o que quer que aconteça muitos, muitos anos mais tarde, adoraria retomar onde parei, mas também adorei a despedida”.

Todos os filmes de A Barraca do Beijo estão na Netflix.