Até a namorada de Robert Pattinson: Famosas que têm crush em Keanu Reeves

Não há dúvida de que estamos na Renascença de Keanu Reeves, e seus papéis em Matrix 4 e no próximo capítulo de John Wick comprovam esse fato. E nem mesmo as celebridades são imunes ao charme do astro: o site TheThings listou 7 famosas que têm crush no ator, incluindo a namorada de Robert Pattinson.

Keanu Reeves sempre priorizou manter sua vida pessoal afastada dos holofotes. O ator passou por momentos conturbados na vida amorosa, e chegou a perder a namorada Jennifer Syme em um acidente de carro em 2001.

Continua depois da publicidade

Atualmente, Reeves namora a artista plástica Alexandra Grant. Os dois também são parceiros profissionais, e contam com diversos empreendimentos juntos.

Veja abaixo as celebridades que gostariam de namorar Keanu Reeves e os famosos que admiram o astro de Matrix 4.

Sandra Bullock

Fãs de cinema sabem que Sandra Bullock e Keanu Reeves são amigos de longa data. Os atores se conheceram durante as gravações do filme de ação Velocidade Máxima em 1994. Na época das filmagens, a atriz desenvolveu uma grande paixonite pelo colega de cena, e não conseguia gravar com ele sem cair na risada. Surpreendentemente, Keanu também se interessou pela companheira de elenco, mas não chegou a cortejá-la para não ferir o profissionalismo no set.

Winona Ryder

Você sabia que Winona Ryder se casou “de verdade” com Keanu Reeves durante as gravações de Drácula de Bram Stoker, em 1992? A cena do casório de Jonathan e Mina Harker foi celebrada por um padre ortodoxo, e por isso, é relativamente real aos olhos da igreja. Winona já teceu muitos elogios a Keanu em entrevistas, e também contracenou com o astro em Com Quem Será, lançado em 2018. “Ele é uma das minhas pessoas favoritas”, comentou a atriz.

Alice Eve

Alice Eve revelou sua admiração por Keanu Reeves em uma entrevista de divulgação do criticado filme de ficção científica Replicas, no qual contracena com o astro. A atriz descreveu o companheiro de cena como “um homem que viaja para outros mundos”, e o elogiou por seu profissionalismo no set. No longa, Alice interpreta a esposa do personagem de Keanu. Em um papo com a jornalista Rachael Ray, a atriz revelou que foi “muito fácil” viver o amor do astro no longa.

Kelly Ripa

Kelly Ripa é uma famosa apresentadora americana, conhecida principalmente pelo programa matinal Live! With Kelly and Ryan. Em um papo com Keanu Reeves, Ripa afirmou que tinha uma crush enorme no astro, e que chegou a manter um cartaz de tamanho real do ator em seu camarim, quando fazia parte do elenco da série All My Children. A apresentadora deixou o astro chocado ao dizer que “fazia tudo com ele”.

Suki Waterhouse

Suki Waterhouse namora atualmente Robert Pattinson, mas cultiva uma grande paixão por Keanu Reeves. Em uma entrevista ao site Young Hollywood, Suki foi perguntada se preferiria beijar Keanu ou Jason Momoa. Como Jason é o melhor amigo de seu padrasto, a jovem escolheu Keanu Reeves, afirmando que o astro é “um sonho” e “o cinquentão mais bonito”.

Octavia Spencer

Muito antes de Octavia Spencer ficar famosa no mundo inteiro, a estrela contou com uma interessante interação com Keanu Reeves. O astro de Matrix ajudou Octavia quando o carro da atriz quebrou em uma movimentada avenida. Em uma entrevista ao programa de Meredith Vieira, a estrela revelou que Keanu ficou feliz em ajudá-la, e não poupou elogios ao caridoso ator.

Paula Abdul

Muitos fãs não sabem, mas Keanu Reeves contracena com Paula Abdul no clipe da canção “Hush Hush”, lançado originalmente em 2009. Durante o programa de Andy Cohen, a popstar foi perguntada se namorou Keanu após a gravação do vídeo. “Quem dera!”, respondeu a cantora. Paula contou também que flagrou o astro fazendo air guitar de cueca em seu trailer, mas que nada aconteceu entre os dois – infelizmente.