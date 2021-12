Ator da Marvel atua em ativismo LGBTQIA+ para apoiar mãe lésbica

Conhecido por interpretar o Drax nos filmes dos Guardiões da Galáxia, Dave Bautista também é um grande defensor dos direitos LGBTQIA+. O astro da Marvel entrou de cabeça no ativismo seguindo o exemplo da mãe, que é lésbica e luta há décadas no combate ao preconceito e pelo respeito à diversidade. O site TheThings revelou detalhes interessantes sobre a relação de mãe e filho; veja abaixo.

Dave Bautista viveu uma infância humilde e complicada em um bairro pobre, marcado pela violência. “Minha vida só começou mesmo aos 30 anos”, comentou o ator em uma entrevista.

Aos 9 anos, o astro da Marvel já havia presenciado pelo menos três assassinatos. Aos 13, Dave Bautista começou a roubar carros. Mas em todos os relatos da infância, o ator elogia a força e a resiliência dos pais.

Bautista tem uma forte conexão com a mãe, Donna Raye, e sempre costuma compartilhar fotos com ela nas redes sociais.

Dave Bautista tem muito orgulho da mãe

Dave Bautista se tornou um ativista pelos direitos LGBTQIA+ para apoiar a mãe, que é lésbica e trabalha em ONGs de defesa à diversidade desde a infância do astro.

O ator compartilhou sua admiração pelos esforços da mãe em uma postagem no Instagram, agradecendo seu exemplo e criação.

“Uma lésbica forte criou um homem forte, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Nós vivíamos no Castro durante a época do Harvey Milk. Ela oferecia toda a força e energia que tinha para o The Names Project”, comentou o ator.

Se você não sabe, Harvey Milk foi um político e ativista LGBTQ americano, o primeiro homem assumidamente gay a ser eleito em um cargo público no estado da Califórnia.

Após ser assassinado em 1978, Harvey se tornou um “mártir da luta LGBTQIA+”. A história do ativista foi adaptada para os cinemas em 2008, com Sean Penn no papel principal.

The Names Project, por sua vez, é um memorial criado para celebrar a vida das pessoas que morreram de causas relacionadas à AIDS. Representado por uma colcha de mais de 54 toneladas, ele se tornou em 2020 a maior obra de arte popular comunitária do mundo.

De acordo com Dave Bautista, sua mãe continua firme e forte na defesa dos direitos de populações oprimidas.

“Ela ainda é voluntária em São Francisco na ajuda aos sem-teto e aos doentes mentais. Ela é a razão de eu ser quem sou. Eu celebro o Mês do Orgulho LGBT com ela e com todos os outros da nossa comunidade, a comunidade em que eu cresci. Te amo, mãe!”, comentou o ator em uma postagem no Instagram.

Com uma fortuna atual avaliada em cerca de 16 milhões de dólares, Dave Bautista adora mimar a mãe, oferecendo a ela tudo que a família não pôde quando ele era criança.

O ator compartilhou recentemente uma foto com Donna em um jatinho particular; veja abaixo.

Os filmes dos Guardiões da Galáxia, com Dave Bautista como Drax, estão disponíveis no Disney+.