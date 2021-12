Ator da Marvel e filha de Schwarzenegger vão ser pais de novo

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger terão outro filho. A filha de Arnold Schwarzenegger está grávida mais uma vez, conforme fontes da Us Weekly.

O astro de Guardiões da Galáxia, da Marvel, tornou-se pai pela primeira vez em agosto de 2012, quando nasceu o filho dele com a atriz Anna Faris, Jack, que hoje em dia tem 9 anos.

Continua depois da publicidade

Pratt e Faris se casaram em 2009 e se divorciaram quase 10 anos depois, em 2018. No mesmo ano, o ator da Marvel começou a namorar com Katherine. Os dois noivaram em janeiro de 2019 e se casaram em junho de 2019.

Após a cerimônia, Chris Pratt disse ao Entertainment Tonight que gostaria de ter muitos filhos. O astro de Guardiões da Galáxia parecia empolgado com a nova relação.

“Talvez menos tempo trabalhando, mais tempo desfrutando a vida. Quero ser sempre aquele tipo que trabalha para viver, não vive para trabalhar. Penso [quero passar] apenas muito tempo na fazenda e muito tempo pescando muitos peixes, vendo muitos pores-do-sol”.

Filhos de Katherin e Chris

Em abril de 2020, foi revelado que a filha de Arnold Schwarzenegger estava grávida do primeiro bebê com Chris Pratt. Lyla agora tem pouco mais de 1 ano, tendo nascido em agosto de 2020.

Em novembro, Katherine deu uma atualização sobre os marcos de sua filha.

“Ela está começando a falar mais”, disse Katherine à Us Weekly. “Ela está obviamente ficando mais móvel com as caminhadas e crescendo tanto. É incrível de se ver. Ela está fazendo todos os diferentes ruídos de animais e coisas assim. Quando ela vê [nosso cão], Maverick, ela faz barulhos de cachorro. É doce ver, primeiro como mãe de animal de estimação e agora como mãe de minha filha, crescer e atingir todos esses marcos divertidos e bonitos”.

A notícia sobre a segunda gravidez de Katherine Schwarzenegger não foi confirmada oficialmente, mas o Us Weekly cita “diversas” fontes.

Pelo jeito Chris Pratt segue os planos de ter muitos filhos. É possível que um anúncio oficial seja feito em breve pelo ator da Marvel e a filha de Arnold Schwarzenegger.