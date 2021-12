Ator de Crepúsculo vende mansões e usa todo dinheiro para ajudar pessoas

Michael Sheen, conhecido como o Aro de Crepúsculo e por Good Omens, decidiu vender as duas mansões que tinha e usar todo o dinheiro para ajudar pessoas sem-teto. A decisão foi contada pelo ator ao Big Issue.

O famoso tinha mansões no Reino Unido e nos Estados Unidos. Sheen vendeu as duas e voltou a morar na terra natal, o País de Gales.

Tudo foi feito para que o ator ajudasse pessoas necessitadas a partir da Copa do Mundo dos Sem-Teto. O famoso de Crepúsculo, inicialmente, colaboraria para organizar a ação, mas de repente tomou conta da campanha.

“Eu havia me comprometido a ajudar a organizá-la e de repente, sem muito tempo pela frente, não tinha dinheiro. Eu tive que tomar uma decisão. Então, coloquei todo o meu dinheiro para mantê-la funcionando. Eu tinha uma casa nos EUA e uma casa na Inglaterra, coloquei elas à venda e fiz o que era necessário”, contou o ator sobre a campanha.

Essa ação consiste em que moradores de rua são convidados para um torneio de futebol solidário. Sheen vê que os participantes têm também a oportunidade de criar conexões e fazer amigos.

Ator de Crepúsculo diz que ajuda não prejudica em nada a vida

O ator de Crepúsculo contou que a decisão “libertadora” não muda muito a vida dele. Com patrimônio de R$ 91 milhões, Sheen comentou que não vai falir, já que também continua ganhando dinheiro como ator.

“Percebi que poderia fazer esse tipo de coisa e, se eu puder continuar ganhando dinheiro, isso não vai me quebrar. Havia algo muito libertador sobre colocar grandes quantidades de dinheiro nisso ou naquilo, porque eu vou ser capaz de ganhá-lo novamente. Eu essencialmente me transformei em uma empresa social, um ator sem fins lucrativos”, explicou ainda o famoso.

A campanha ajudou em um desejo do ator. Michael Sheen declarou que quer ser lembrado como alguém que auxiliou os outros de forma positiva.

“Eu percebi nos últimos anos que eu quero ser uma dessas pessoas que ajudam outras pessoas do mesmo jeito que tantas pessoas me ajudaram. Eu não quero olhar para trás e pensar que poderia ter feito algo com isso”, completou o famoso.

Good Omens, com o ator, está no Amazon Prime Video. Já os filmes de Crepúsculo estão na Netflix, HBO Max e Globoplay.