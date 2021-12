Ator de Esqueceram de Mim é acusado de agredir ex-namorada

Devin Ratray, conhecido por interpretar o irmão mais velho do personagem de Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim, foi acusado de agredir a ex-namorada.

A ex-namorada do ator de 44 anos, cuja identidade não foi revelada, fez uma queixa à polícia, conforme o TMZ. A briga supostamente ocorreu enquanto os dois estavam no hotel Hyatt, de Oklahoma City.

A polícia foi ao local ao ser chamada por outros hóspedes do hotel, que escutaram gritos vindos do quarto do casal. Depois da chegada das autoridades, eles se acalmaram e passaram a noite em quartos separados.

Segundo as informações obtidas pelo site estadunidense, o astro de Esqueceram de Mim é acusado de estrangular a namorada e ter colocado uma das mãos na boca dela. Ela disse ter mordido ele em reação, além de dar um soco no rosto.

Devin Ratray ainda não se pronunciou sobre a acusação.

Em Esqueceram de Mim, Ratray interpretou Buzz McCallister, irmão mais velho de Kevin, vivido por Macaulay Culkin nos filmes originais.

No mais recente longa-metragem da franquia, intitulado Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, Devin retornou ao papel de Buzz, dessa vez como um policial.

Mais sobre Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar

Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar é dirigido por Dan Mazer. Mikey Day e Streeter Seidell desenvolveram o roteiro.

Archie Yates estrela o elenco. Rob Delaney e Ellie Kemper também aparecem com papéis de destaque.

Confira abaixo a sinopse.

“Em Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, Max Mercer é um menino travesso e cheio de recursos que foi deixado para trás enquanto sua família estava no Japão nas férias.”

“Então, quando um casal tentando recuperar uma relíquia de família de valor inestimável coloca seus olhos na casa da família Mercer, cabe a Max protegê-la dos invasores, e ele fará o que for preciso para mantê-los fora.”

Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.