Ator de Harry Potter teve carreira destruída após ser preso

A franquia Harry Potter comemora em 2021 os 20 anos de seu lançamento nos cinemas. Para celebrar a data, fãs do mundo inteiro estão maratonando os filmes – de Pedra Filosofal às Relíquias da Morte – e buscando informações sobre os astros da produção. O que muita gente não sabe é que um dos atores da saga teve a carreira destruída após ser preso. O site TheThings explicou o que aconteceu com Jamie Waylett após a polêmica; veja abaixo.

Nos 8 filmes da saga, Harry Potter fez um ótimo trabalho ao introduzir ao público diversos personagens secundários dos livros. Um desses personagens é Vincent Crabbe, o valentão da Sonserina interpretado por Jamie Waylett.

Continua depois da publicidade

Um dos melhores amigos de Draco Malfoy, Crabbe tem participações importantes nos primeiros 6 filmes da franquia. O ator Jamie Waylett também emprestou sua voz a diversos jogos da saga.

O britânico se aposentou como ator após viver um grande escândalo em sua vida pessoal e ser preso no Reino Unido.

O que aconteceu com Jamie Waylett após Harry Potter?

Quando ainda fazia parte da franquia, Waylett foi perguntado em uma entrevista sobre a possibilidade de todos os atores principais participarem de todos os filmes da saga.

“Eu acho que seria uma pena mudar qualquer um dos atores nesta fase. A maioria de nós não mudou muito, então se os filmes fossem concluídos a cada 18 meses ou mais, não seria impossível”, comentou o ator.

Tudo parecia perfeito para Jamie Waylett em Harry Potter, mas o lançamento da Parte 1 de Relíquias da Morte fez muitos fãs perceberam a ausência do ator.

Então, o que aconteceu com Jamie Waylett e por que o ator foi substituído nos últimos dois filmes de Harry Potter? Infelizmente, o ator se envolveu em problemas com a lei e acabou demitido da franquia.

“Jamie Waylett, 22, foi considerado culpado de desordem violenta no Wood Green Crown Court, em Londres. Waylett admitiu ter bebido uma garrafa de champanhe roubada. O ator foi inocentado da acusação de destruir ou danificar propriedade com uma bomba de gasolina”, afirmou a emissora BBC na época da polêmica.

Graves consequências para o eterno Crabbe

Embora Waylett não tenha sido acusado de um crime tão grave, o ator acabou demitido da franquia Harry Potter – principalmente pela divulgação mundial da notícia de sua prisão.

Meses depois, Jamie Waylett foi condenado a “2 anos de detenção por desordem violenta e 12 meses pela posse de produtos roubados”. Em 2009, o ator já havia sido preso por posse de maconha.

Os delitos aconteceram durante os “Tumultos da Inglaterra em 2011”, uma série de manifestações violentas que começaram em Londres e se espalharam por outras cidades.

A confusão envolveu confrontos entre manifestantes e a polícia, saques e incêndios criminosos.

Tudo começou como uma manifestação pacífica que pedia esclarecimentos sobre o assassinato de Mark Duggan por agentes armados da Polícia de Londres.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe, lançado em 2009, é até hoje o último filme da carreira de Jamie Waylett.

Atualmente com 32 anos, Jamie Waylett leva uma vida discreta em Londres, na região de Camden. O ator não tem redes sociais.

Em dezembro de 2020, Josh Herdman, o intérprete de Goyle em Harry Potter, compartilhou uma foto no casamento do amigo. No registro, Waylett aparece com um tradicional traje escocês e os cabelos pintados de rosa; veja abaixo.