Ator de Kong e Os Flintstones tem transformação ao perder 90 kg

John Goodman, conhecido pelos papéis em Os Flintstones, Kong: A Ilha da Caveira e O Grande Lebowski, surpreendeu com transformação física ao perder 90 quilos.

Aos 69 anos, ele apareceu bem mais magro no tapete vermelho da animação The Freak Brothers. Goodman empresta a voz a Fat Freddy Freekowski no desenho. Para perder peso, ele assumiu um estilo de vida mais saudável.

No tapete vermelho da animação, ele apareceu vestido com uma camisa azul clara, com suéter laranja, blazer, calça jeans e tênis cinza.

Mudança no modo de viver

John Goodman já chegou a pesar 180 quilos e perdeu peso mudando os hábitos. Ele largou o hábito, contratou um personal trainer, sem falar na mudança na alimentação.

“Antigamente, eu tirava três meses de folga, perdia entre 20 e 30 quilos e me recompensava com qualquer outra coisa e simplesmente voltava aos meus velhos hábitos”, disse o ator em entrevista prévia ao ABC.

“Desta vez eu queria fazer isso devagar. Mova-se, faça exercícios. Estou chegando a uma idade em que não posso mais ficar parado”, continuou.

John Goodman já tem uma carreira longa no Cinema e TV, que começou em 1983 com The Face of Rage, desde então ele acumulou mais de 160 créditos na carreira.

Outras produções de destaque das quais o astro participou incluem Rua Cloverfield, 10, Argo, A Princesa e o Sapo e O Voo.

Os papéis mais recentes do ator foram em The Freak Brothers e em The Righteous Gemstones.