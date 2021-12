Ator de La Casa de Papel surpreende fãs ao revelar que é pai

Mais conhecido por interpretar Denver em La Casa de Papel, Jaime Lorente é um dos atores espanhóis mais famosos da atualidade. Recentemente, o ator encantou fãs e colegas de elenco ao compartilhar em seu Instagram registros de sua primeira filha, a recém-nascida Amaia. Veja abaixo as fotos emocionantes.

Além de viver Denver em La Casa de Papel, Jaime Lorente é conhecido também por uma performance icônica em Elite e por protagonizar a épica série medieval El Cid no Prime Video.

O ator vive uma relação com Marta Goenaga, a mãe da pequena Amaia. Antes, Lorente havia namorado com a atriz espanhola María Pedraza.

A publicação das fotos da filha de Jaime Lorente fez a alegria dos fãs, que correram para parabenizá-lo nas redes sociais.

Atualmente com 30 anos, Jaime Lorente deu às boas-vindas a filha Amaia recentemente.

Não se sabe exatamente quando nasceu a pequena, mas a primeira foto do bebê foi compartilhada no Instagram no dia 17 de dezembro.

Jaime Lorente prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes, e usa as redes sociais principalmente para divulgar seus trabalhos no cinema, TV e na música.

Muitos fãs não sabem, mas o astro de La Casa de Papel também é um cantor com diversos singles lançados. O mais famoso é “Corázon”, com mais de 3 milhões de visualizações no YouTube.

Dada a resistência do ator ao apelo das redes sociais, o fato de Lorente compartilhar fotos com a filha deixou fãs ainda mais impressionados.

O ator compartilhou um registro com a filha e com um amigo no Stories de seu Instagram; veja abaixo.

Outra foto também foi compartilhada por Pep Ambrós, ator catalão que é grande amigo de Jaime Lorente na vida real.

Na publicação, Jaime apresenta a filha para os amigos, e aparece rodeado por Álvaro Cervantes, Alfons Nieto e Julen Alba.

O registro foi feito no bairro madrilenho de La Latina, e ganhou uma tocante legenda no Instagram.

“Nossa jogadora de polo aquático. A nossa Pequena Jackie. A nossa garotinha. A equipe cresceu. Amor absoluto!”, comentou o ator.

Confira abaixo a publicação original.

Todas as temporadas de La Casa de Papel estão disponíveis na Netflix.