Ator de Loki reclama de comida desagradável em hotel com diária de R$ 1,7 mil

Richard E. Grant, de Loki e Star Wars, precisou ficar em quarentena em hotel no Reino Unido, após visitar a mãe dele na África do Sul. Ele reclamou da comida, apesar de pagar £228 (aproximadamente R$ 1,7 mil) por dia no local.

O astro da Marvel precisou ficar em quarentena em razão da variante Omicron da COVID-19, com isso, ele precisou ficar isolado em um hotel aprovado pelo governo britânico.

Aos 64 anos, Richard E. Grant se hospedou no hotel do aeroporto de Gatwick e em publicação no Instagram ele reclamou da comida do local.

“Em quarentena no hotel quatro estrelas de Gatwick (sob reconstrução), cobrado £228 por dia. Essas três refeições equivalem a aproximadamente £20”, explicou Richard E. Grant.

“O Holiday Inn das redondezas, que não realiza quarentena, custa £89 incluindo café da manhã. Como o governo justifica esse custo por ‘hospitalidade’ para um viajante? Façam as contas, estou chocado!”, disse o ator de Loki.

Comida “nefasta”

No dia seguinte, Richard E. Grant explicou a situação dele:

“Visitei minha mãe de 90 anos na África do Sul e fui pego pelas restrições da região vermelha. Uma semana de vários voos cancelados, em seguida, 10 dias de quarentena. 2 Testes Covid e custos de segurança do hotel incluídos, mas por que a comida tem que ser tão terrível a um custo obrigatório de £228 por dia? Soa como uma punição”.

Ele acrescentou que a comida era “nefasta” em tuite e disse no vídeo:

“Eu entendo que há custos de segurança no hotel e você tem que pagar por dois testes Covid, mas £228 por dia e receber três refeições por dia neste padrão muito pobre em um suposto hotel quatro estrelas do Holiday Inn é inacreditável”.

Desde então o ator deletou o vídeo reclamando da comida do hotel

Richard E. Grant pode ser visto em Loki e em Star Wars: A Ascensão Skywalker, ambos disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.