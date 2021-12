Ator de NCIS é preso no set por assassinatos de modelo e arquiteta

Brandt Osborn, de 42 anos, foi preso no set de NCIS: Los Angeles pelo envolvimento dele nas mortes de Christy Giles e Hild Marcela Cabralez-Arzola.

Jan Cilliers,viúvo da modelo Christy Giles, disse ao New York Post que a Polícia de Los Angeles prendeu Osborn e dois outros homens – David Pearce, de 37 anos, e Michael Ansbach, de 47 anos, em 15 de dezembro de 2022.

Pearce foi acusado de homicídio culposo e os outros dois de serem cúmplices. A fiança de Pearce foi determinada em US$ 1 milhão, enquanto dos outros homens em US$ 100 mil.

Conforme a atriz Alexandra Cretau e o ator David Murrietta Jr, ambos de 35 anos, Osborn previamente falou a eles, durante gravações em novembro, sobre ter festejado com mulheres e de ter despejado os corpos delas.

“Tive o fim de semana mais louco da minha vida”, disse Osborn, segundo Murrietta. “Ele me disse como eles festejaram, duas garotas foram à casa dele e elas tinham muitas drogas”.

Relato perturbador

Murrietta disse que o astro de NCIS disse ter saído do apartamento para fazer um teste de COVID-19, para a gravação de um comercial, e que ao retornar, o amigo com quem divide o apartamento informou a ele que Giles havia morrido.

“Ele checou o pulso dela e surtou. Ele decidiu não ligar para a polícia e decidiram o que fazer com o corpo”, disse Murrietta ao New York Post.

“Eles não sabiam o que fazer e não queriam ter problemas com a polícia, então decidiram deixar o corpo dela em um hospital em Culver City”, continuou David Murrietta. “Ele disse, ‘nós deixamos a primeira garota lá, voltamos para casa’, então ele checou o pulso da segunda garota e estava bem fraco, então tentaram decidir o que fazer com ela”.

“Eles a colocaram no carro e deixaram-na em outro hospital, para não serem pegos”, acrescentou Murrietta.

Christy Giles tinha 24 anos, era modelo e aspirante a atriz. Ela foi encontrada morta na calçada do lado de fora do Southern California Hospital, em Culver City, em 13 de novembro de 2021.

Já a arquiteta Hild Marcela Cabrales-Arzola, de 26 anos, foi encontrada inconsciente do lado de fora de outro hospital duas horas mais tarde.

Cabrales-Arzola morreu após ter ficado mais de duas semanas em coma. A família dela optou por desligar as máquinas no dia antes do aniversário de 27 anos dela.