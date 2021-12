Ator de Riverdale se casa e elenco celebra nas redes

Casey Cott, que interpreta Kevin Keller em Riverdale, casou-se com a noiva Nichola Basara. Os colegas de elenco da série da CW comemoraram nas redes o casamento.

O próprio ator publicou uma foto em preto e branco, mostrando ele, de terno, beijando a noiva dele, mostrando a nova aliança.

Eles se casaram em 18 de dezembro, no Four Seasons, em Whistler, no Canadá. Cott e Basara foram acompanhados de diversos membros do elenco de Riverdale, incluindo KJ Apa, Drew Ray Tanner, Madelain Petsch e mais.

“Parabéns ao casal mais bonitinho da Terra, Casey Cott e Nichola Basara”, escreveu Camila Mendes em story no Instagram.

Vanessa Morgan compartilhou um vídeo do casal no casamento, com a legenda: “Parabéns, Casey Cott e Nichola Basara”.

Lili Reinhart não ficou de fora e publicou um vídeo do TikTok de Cott, em julho de 2018. Nele, o astro de Riverdale diz: “encontre a minha esposa”. O vídeo corta para um clipe do casamento dele. “Ele achou a esposa dele”, escreveu Reinhart.

Cott e Basara ficaram noivos em dezembro de 2020. Na época, o astro de Riverdale compartilhou uma selfie no Instagram com a então noiva, mostrando o anel dela.

Riverdale pode estar chegando ao fim

Riverdale já pode estar chegando ao fim, ao menos é o que indicou Lili Reinhart, que disse que a série pode acabar com a sétima temporada.

Em sessão de perguntas e respostas no Instagram, realizada em 30 de novembro de 2021, a atriz foi perguntada se a sexta temporada seria a última. Primeiro ela disse que não seria, mas acrescentou: “Bem, pode ser”.

A CW ainda não renovou Riverdale para um sétimo ano, então tudo pode acontecer. Reinhart disse que o elenco e equipe estão esperançosos por um sétimo ano.

Depois disso, ela disse que a sétima temporada “provavelmente será a última”. Vale notar que isso não é um anúncio oficial, portanto os planos podem mudar.

No Brasil, Riverdale é exibida pela Warner Channel. A série também está disponível pela Netflix.

