Ator de Sex and the City é chamado de “predador sexual” por colega

O The Hollywood Reporter revelou que Chris Noth, conhecido por Sex and the City, está sendo acusado de estupro por pelo menos duas mulheres. Após a publicação, uma ex-funcionária do ator e também colega dele em Law & Order o chamou de “predador sexual” nas redes sociais.

Zoe Lister-Jones lembrou no Instagram que foi funcionária de Chris Noth em uma boate dele. A atriz e diretora garante ter visto o ex-chefe assediando uma colega.

Além disso, em Law & Order, garante que o ator de Sex and the City já foi trabalhar embriagado. Antes, o ator tinha ganho destaque porque o personagem de Chris Noth na franquia, Senhor Big, foi morto na continuação And Just Like That.

“Ele me perguntou o motivo e eu disse que não conseguia separar o ator do homem e o homem é um predador sexual. O meu amigo ficou chocado com a minha escolha de palavras. E para ser sincera, eu também. Eu não havia pensado nesse homem há vários anos e ainda assim havia uma ênfase nas minhas palavras que vinham de um lugar profundo e antigo”, escreveu a atriz no Instagram.

Na publicação, a atriz de Law & Order comentou que trabalhou há anos com o ator, e que não tem mais contato com ele.

Ator de Sex and the City respondeu

Após a publicação no The Hollywood Reporter, o ator de Sex and the City respondeu. Chris Noth diz que as alegações são falsas.

“As acusações contra mim, feitas por pessoas que conheci há anos, são categoricamente falsas”, disse Chris Noth em um comunicado.

“Não importa que as histórias sejam de 30 anos ou 30 dias atrás, ‘não’ sempre significa ‘não’ e essa é uma linha que eu nunca cruzei”, acrescentou o ator de Sex and the City.

“Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que essas histórias foram publicadas. Não sei ao certo por que estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não ataquei essas mulheres.”

No momento, resta saber se a justiça dará atenção ao caso. Inicialmente, foi relatado que uma investigação estava em andamento – mas depois, veículos dos EUA voltaram atrás e reforçaram que não sabiam confirmar esse fato.

And Just Like That, continuação de Sex and the City, está disponível pela HBO Max.