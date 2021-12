Ator de Sex and the City é investigado por estupro

Chris Noth, conhecido por Sex and the City, está sendo investigado pela polícia de Los Angeles sob alegações de estupro, de acordo com o Hollywood Reporter.

As acusações vêm de duas mulheres, que não tiveram as suas identidades reveladas. Um ataque teria acontecido em 2004, enquanto o outro teria ocorrido em 2015.

“As acusações contra mim, feitas por pessoas que conheci há anos, são categoricamente falsas”, disse Chris Noth em um comunicado.

“Não importa que as histórias sejam de 30 anos ou 30 dias atrás, ‘não’ sempre significa ‘não’ e essa é uma linha que eu nunca cruzei”, acrescentou o ator de Sex and the City.

“Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que essas histórias foram publicadas. Não sei ao certo por que estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não ataquei essas mulheres.”

A investigação continua em andamento. Um advogado de Chris Noth disse que os representantes do ator ainda não foram oficialmente contatados sobre as acusações.

Personagem do ator morreu em revival de Sex and the City

Sex and the City atualmente conta com um revival na HBO Max, intitulado And Just Like That. Algo que chamou a atenção é que justamente o personagem de Chris Noth, Mr. Big, morreu logo no começo.

O personagem morre após sofrer um ataque cardíaco. Acredita-se que Chris Noth ficou insatisfeito com os caminhos seguidos por Sex and the City, e aceitou retornar para And Just Like That apenas para concluir a história de Mr. Big.

O revival And Just Like That é desenvolvido por Michael Patrick King. Ele já havia trabalhado em Sex and the City.

And Just Like That está disponível pela HBO Max.