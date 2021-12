Ator de The Big Bang Theory faz post para esposa e choca fãs por estar casado

Kunal Nayyar, o Raj de The Big Bang Theory, sempre foi discreto em relação a vida pessoal. Até por isso, o ator deixou os fãs chocados ao revelar que está casado há 10 anos.

A publicação do Instagram veio com uma chuva de comentários desejando felicidades. Mas, alguns seguidores não puderam deixar de notar como não sabiam que o ator de Raj da comédia está casado há tanto tempo.

A esposa de Kunal Nayyar é Neha Kapur. A discrição também pode ser pela forma como o ator de The Big Bang Theory descreveu o casamento dos dois.

“Nós podemos não ser convencionais, mas eu me lembro como prometemos de não viver nossas vidas conforme a versão de alguém. Felicidades para você, campeã, parceira, melhor amiga. O que vem a seguir, tenho a sorte de ter o amanhã. Feliz 10º aniversário”, publicou o ator.

Pela surpresa de muitos fãs, alguns até chegaram a perguntar se ela realmente é esposa dele. “Pera aí, ela é a sua esposa?”, questionaram alguns.

Confira abaixo a publicação.

Ator de The Big Bang Theory volta em nova série

Kunal Nayyar, o Raj de The Big Bang Theory, tem data para voltar na TV no primeiro papel fixo dele após a comédia. Com novo visual, o astro está em Suspicion, série do Apple TV+ com Uma Thurman.

Além do visual, Kunal Nayyar muda também de gênero de produção. Em The Big Bang Theory, o ator fez muita comédia como Raj.

A série, como citado, é estrelada simplesmente por Uma Thurman, de Kill Bill. Suspicion é baseada no seriado israelense False Flag, com criação de Amit Cohen e Maria Feldman.

A trama é focada no depois de um sequestro.

O caso começa a ser transmitido para toda internet e quatro residentes de hotéis são colocados como principais suspeitos. As autoridades e o público devem descobrir quem é o culpado.

Uma Thurman será a mãe do personagem Leo, o jovem de 21 anos que acaba sequestrado no meio de Nova York. O elenco tem ainda Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (The Tunnel).

O showrunner da série é Rob Williams, de The Man in the High Castle.

Além de Suspicion, o ator de Raj esteve em Criminal: UK, mas com papel menor do que terá na Apple TV+. A nova série dele chega em 4 de fevereiro.

Já The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.