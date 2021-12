Ator de The Big Bang Theory parabeniza Kaley Cuoco com imagem hilária

Johnny Galecki, o Leonard de The Big Bang Theory, não deixou passar em branco o aniversário de Kaley Cuoco, a Penny. O ator postou uma imagem hilária.

A atriz completou 36 anos em 30 de novembro e a publicação foi especial. Os dois, mesmo após fim de um namoro, mantiveram a amizade e o laço por conta dos personagens Leonard e Penny.

O ator de The Big Bang Theory fez uma publicação mais engraçada, como costuma. Mas, no fim, a imagem deixou os fãs com saudades, lembrando dos momentos dos personagens da comédia.

Mesmo quase cortada, Kaley Cuoco dá um olhar de surpresa para Johnny Galecki.

“Feliz 48º aniversário atrasado para minha adorada mundialmente, Bobinha”, escreveu o ator de The Big Bang Theory, com o humor que os dois sempre têm nas redes sociais.

Confira abaixo a publicação.

Outro personagem amou Penny até o fim em The Big Bang Theory

Kevin Sussman revelou um segredo de Stuart de quebrar o coração para muitos fãs de The Big Bang Theory. Mesmo não tendo chances com Penny, o personagem a amou até o fim do seriado.

Stuart ficou conhecido como o dono da loja de quadrinhos. Desde o início percebe-se que o personagem tem uma atração por Penny, interpretada por Kaley Cuoco.

Na Roster Con, Sussman contou como foi difícil para Stuart estar no casamento de Leonard e Penny. O personagem secretamente amou a protagonista de The Big Bang Theory por anos.

“Há uma cena com Penny, em que ela vai até a loja de quadrinhos, faz uma pergunta e sai, então eu sussurro – o que não estava no roteiro – ‘Eu amo você’. E é nesse ponto que eles começam a tentar pegar uma vibe de Stuart, em que ele é transformado, porque ele começa como um cara normal e depois fica mais desesperado por esse amor por Penny que não morre”, declarou o ator.

Na segunda temporada, Penny e Stuart até tiveram um encontro. Mas, essa foi a única e pequena chance do dono da loja de quadrinhos.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.