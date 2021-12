Ator de The Umbrella Academy viraliza após ataques transfóbicos

Elliot Page, conhecido pelos trabalhos dele em The Umbrella Academy e nos filmes de X-Men, ficou dentre os tópicos mais comentados no Twitter após publicações transfóbicas pipocarem na rede social.

Tudo começou quando começaram a compartilhar uma velha entrevista do ator, na qual ele fala sobre preconceito nos EUA. O problema é que usaram o nome morto (ou nome de nascimento) do astro da Netflix, ato que é chamado de “deadnaming”.

Continua depois da publicidade

Esse desrespeito com Elliot Page foi rebatido por diversos fãs do ator, que foram às redes em defesa dele, explicando o porquê de não usar o antigo nome de Page, além de criticar aqueles que o fazem.

Vale apontar que já faz aproximadamente um ano desde que Elliot revelou ser trans, dizendo: “Olá amigos, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele / eles e meu nome é Elliot”.

Assim sendo, não há desculpa para usar o nome de nascimento do ator de The Umbrella Academy. Veja as reações dos fãs, com as traduções, abaixo.

Fãs defendem Elliot Page

“Caso você esteja se perguntando por que Elliot Page está dentre os assuntos mais comentados: Pessoas estão tuitando um clipe dele no Late Show em 2019, antes de passar pela transição, durante o qual ele fala sobre Jussie Smollett, crimes de ódio e discriminação contra pessoas LGBT. Os tuites erraram o gênero dele e fizeram o antigo nome dele viralizar”, tuitou um fã.

“Transfóbicos estão publicando um velho clipe de Elliot Page falando sobre preconceito nos EUA e como ele falou de Jussie Smollet como exemplo, estão usando isso para dizer que não há preconceito. Embora simultaneamente usem linguajar transfóbico e preconceituoso contra Elliot Page”, escreveu outra fã.

“É Elliot Page, seus boçais ignorantes”, escreveu John Pavlovitz.

“Elliot Page (antes conhecido como. Não. Nada de antes. O nome dele é Elliot Page. Você não pode o nome morto dele e fingir não ter feito. Somente se refira a Elliot Page pelo nome dele, Elliot Page, caso contrário vai se f*der”, tuitou outro fã.

“Tuitando Elliot Page porque Elliot Page é o nome de Elliot Page”, escreveu mais uma pessoa.

The Umbrella Academy pode ser assistido na Netflix.