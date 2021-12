Ator de X-Men elogiou seios de Jessica Lange em set e reação foi inesperada

Alan Cumming, o Noturno dos primeiros filmes de X-Men, revelou no próprio livro uma situação com a atriz e amiga Jessica Lange. Em cena de nudez em Titus, o ator elogiou os seios da vencedora do Oscar, recebendo uma reação inesperada.

No livro Baggage: Tales From a Fully Packed Life, Cumming quis enaltecer o bom-humor de Jessica Lange, conhecida também por American Horror Story.

Os dois tinham uma cena de nudez em que Cumming ficava com as mãos nos seios da atriz. Na preparação, o ator de X-Men e Jessica Lange comentavam sobre os efeitos do corpo ao envelhecer.

Foi nesse momento que Alan Cumming soltou o elogio para atriz.

“Não sei do que você está falando, Jess. Você tem seios incríveis”, comentou o ator de X-Men. Foi quando Cumming ouviu a resposta inusitada da amiga.

Jessica Lange tem reação inesperada com elogio do ator de X-Men

A atriz de American Horror Story não perdeu tempo ao ouvir o elogio. Esse trecho da biografia foi revelado pelo New York Post.

“Bem, querido, se as suas mãos não estivessem aí, eles estariam dando a volta nas minhas costas”, respondeu Jessica Lange.

Esse não foi o único momento inusitado do ator de X-Men. No mesmo livro, Cumming conta que entrou de penetra no casamento de Jennifer Lopez e Cris Judd, em 2001.

Mas, o famoso não reconheceu a noiva. Foi a atriz e cantora que o reconheceu e lembrou a ele que os dois tinham apresentado juntos uma versão de Saturday Night Live.

Além de ser o Noturno em X-Men, o Alan Cumming ainda é conhecido por 007 Contra GoldenEye , Os Flintstones em Viva Rock Vegas, Pequenos Espiões e O Filho do Máskara.