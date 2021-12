Atores de Carrossel se despedem de Noemi Gerbelli, a diretora Olívia

Noemi Gerbelli, que interpretou a diretora Olívia em Carrossel, faleceu no dia 1º de dezembro de 2021 aos 68 anos. Atores e atrizes da novela despedem-se da atriz.

Vannessa Gerbelli, sobrinha de Noemi, confirmou o falecimento, mas não foi revelado até o presente momento a causa da morte dela.

Nas redes sociais, muitos lamentaram essa perda, lembrando de momentos com ela, enquanto outros simplesmente deixaram claro o quanto ela vai fazer falta daqui para a frente.

Homenagens de colegas e amigos da atriz de Carrossel

“Poxa, diretora…essa doeu. Uma grande mulher, uma grande atriz! Foi uma honra fazer parte de ao menos um pouquinho da sua longa trajetória!”, escreveu Nicholas Torres, o Jaime Palilo nas redes.

Já Thomaz Costa, intérprete de Daniel em Carrossel, publicou uma foto emocionado. “Caramba, esse ano não tá brincando”, escreveu na legenda.

A atriz que viveu Carmem, Stefany Vaz, também prestou homenagem à falecida colega de novela. “Obrigada por tudo”, escreeu.

Já Matheus Ueta, o Kokimoto, disse: “Por que mano? Por que? Que Descanse em paz… De longe, uma das pessoas que mais me ensinou a ser um bom profissional”.

Roseanne Mulholland, a professora Helena, compartilhou uma foto das duas juntas, com a legenda: “Noemi, querida… tantas aventuras juntas! Que atriz! Foi um privilégio trabalhar contigo. Vai com Deus. Aqui te guardo com muito carinho no meu coração”.

Carrossel pode ser assistida na Netflix.