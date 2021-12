Atores de Chicago Med são casados na vida real e você não sabia

Chicago Med, como outras séries da franquia, conta com um grande elenco. Nele, há uma curiosidade: Patti Murin e Colin Donnell são casados na vida real.

Na série médica, os atores interpretaram Nina Shore e Connor Rhodes. O casamento aconteceu ainda em 2015, com os atores ganhando o primeiro filho em 2020.

Por incrível que pareça, os famosos não se conheceram em Chicago Med. O primeiro encontro de Patti Murin e Colin Donnell aconteceu entre 2006 e 2007, na festa de aniversário de um amigo em comum.

Na época, a paixão não aconteceu. Mas, em 2013, os dois foram escalados para a peça Love’s Labour’s Lost.

Em uma festa de início das gravações, os atores tiveram o primeiro beijo. Ao longo daquele verão, estrelaram juntos a peça.

Como conta o Theatermania, Donnell estava “completamente apaixonado” quando o trabalho no teatro foi concluído.

Atualmente, os dois atores não estão mais em Chicago Med, mas os personagens deles ficaram marcados com o público.

Transmissão de Chicago Med no Brasil

A série faz parte da popular franquia Chicago. No Brasil, os fãs do drama médico tem duas opções para acompanhar a história.

No momento, Chicago Med está disponível na plataforma de streaming Globoplay. Ao mesmo tempo, a exibição na TV acontece no canal por assinatura Universal.

Assim como outras séries médicas, Chicago Med acompanha a equipe do hospital Gaffney Chicago Medical Center. Por vezes, os capítulos recebem convidados especiais de Chicago P.D. e Chicago Fire.

Chicago Med está no Brasil no Globoplay e no Universal Channel.