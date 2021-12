Atriz brasileira é chamada de gêmea de estrela de La Casa de Papel por semelhança

Com o final lançado recentemente na Netflix, La Casa de Papel fez história e se confirmou como a série espanhola mais popular da plataforma. Uma das personagens mais queridas da produção é Nairóbi, interpretada por Alba Flores. O que muitos fãs não sabem é que a estrela, que também está em Vis a Vis, é muito parecida com a atriz brasileira Maria Joana; veja abaixo.

Em La Casa de Papel, Nairóbi é uma das integrantes originais da equipe do Professor. Especialista em dinheiro forjado, a personagem desempenha um papel crucial na primeira missão do grupo, e não demora a se tornar uma das figuras mais populares entre o público.

A personagem encontra um fim triste antes do desfecho de La Casa de Papel, e retorna em um flashback na temporada final da série.

O site Entretenimento R7 falou tudo sobre a semelhança entre Alba Flores e a atriz brasileira Maria Joana; veja abaixo.

“Impressão minha ou essa rainha é a cara da Nairóbi?”, questionou uma espectadora da novela bíblica Gênesis sobre a atriz Maria Joana, intérprete da Rainha Enlila.

A internet parece concordar: Maria Joana é muito parecida com Alba Flores, a Nairóbi de La Casa de Papel.

Diversos comentários apontam a semelhança entre as duas atrizes, e internautas chegam a chamar Maria de “gêmea” da estrela espanhola.

“Essa atriz interpretando a Enlila, Rainha de Ur, me lembra muito a Nairóbi de La Casa de Papel”, comentou outro internauta.

Maria Joana é uma atriz brasileira conhecida principalmente por vencer a 14ª temporada da competição Dança dos Famosos, na época exibida no Domingão do Faustão.

A atriz começou sua carreira na Rede Globo em 2011, no papel de uma militar na novela Araguaia. Desde então, Maria Joana contou com papéis pequenos em novelas como Fina Estampa, Cheias de Charme, Avenida Brasil, Flor do Caribe, Além do Tempo e Sol Nascente.

Entre 2014 e 2015, Maria Joana interpretou a lutadora Nati em Malhação: Sonhos – reexiba pela Globo em 2021.

Em Gênesis, novela bíblica da Rede Record, Maria Joana interpreta Enlila, a Rainha de Ur.

“Só eu que achei as duas parecidas?”, comentou uma internauta em uma comparação entre Maria Joana e Alba Flores.

Muitos fãs da novela brincam com a trama de Nairóbi em La Casa de Papel e a performance de Maria Joana em Gênesis.

“E a Nairóbi que parou de roubar bancos e agora está fazendo novela na Record?”, comentou outro internauta.

Veja abaixo algumas reações do público sobre a semelhança de Nairóbi em La Casa de Papel e a Rainha Enlila em Gênesis.

Todas as temporadas de La Casa de Papel estão disponíveis na Netflix.