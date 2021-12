Atriz da Chiquinha de Chaves, preocupa fãs ao testar positivo para COVID

Maria Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha em Chaves, preocupou os fãs ao revelar que testou positivo para COVID-19.

A atriz de 71 anos informou ter sido diagnosticada com a doença por meio de publicação no Instagram. Ela assegurou que está se sentindo bem e em processo de melhoria.

“Queridos fãs, amigos e familiares: Apesar de todos os cuidados que sempre tive para não contrair Covid-19, testei positivo ao fazer o exame. Me sinto bem, estou em casa, estou muito tranquila e melhorando a cada dia. Parece que só tive um resfriado comum, nada de grave como andam publicando por aí. Aproveito para desejar a todos um feliz 2022”, escreveu a atriz de Chaves.

A publicação traz apenas o texto de Maria Antonieta de las Nieves, que optou por não compartilhar uma foto dela.

Veja abaixo.

Atriz de Chiquinha entra para o livro dos recordes

María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha de Chaves, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, de 2022 em razão da icônica personagem.

Em publicação no Instagram, a atriz revelou ter sido reconhecida por interpretar por mais tempo uma mesma personagem em programa infantil.

A intérprete da Chiquinha compartilhou uma foto dela caracterizada como a personagem segurando a edição de 2022 do livro, junto de um quadro reconhecendo a inclusão dela.

María Antonieta de las Nieves atualmente tem 70 anos e completou 48 anos e 261 dias como intérprete da Chiquinha de Chaves. Ela tinha apenas 21 anos quando começou a viver a filha do Seu Madruga.

Além de viver Chiquinha em Chaves, a atriz também interpretou a avó da personagem, Dona Neves, uma brincadeira com o próprio sobrenome dela.

A carreira dela de atriz começou aos 11 anos, na novela La Leona. Ela também participou de Chapolin Colorado, junto de grande parte do elenco de Chaves.

Chaves conta com 312 episódios ao todo. A série, atualmente, não está em exibição no Brasil, embora a intenção dos detentores dos direitos seja fazer com que voltem a exibir.