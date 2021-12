Atriz de Aquaman, Amber Heard deixou Johnny Depp insano, diz amigo

O Discovery+ lança o documentário Johnny vs Amber, que conta a história do polêmico ex-casal de Hollywood, Johnny Depp e Amber Heard. Em prévias, um amigo do ator de Piratas do Caribe afirmou que a atriz de Aquaman deixou o ex insano.

Em uma cena divulgada na imprensa dos EUA, ainda não disponível no Brasil, um ex-colega de banda de Johnny Depp relembrou o casamento do ator com Vanessa Paradis. Bill ‘Beano’ Hanti disse que nunca chegou a conhecer Amber Heard, mas tirou a própria conclusão ao notar o estado do amigo.

“Ele tinha algo especial com Vanessa (mãe dos dois filhos de Johnny Depp). Ele estragou tudo. Amber Heard apenas viu ele chegando. Ela viu a oportunidade de ser parte de um filme e trabalhou nisso. Nunca conheci essa mulher. Ela entrou na cabeça de Johnny e fez ele ficar maluco, ao ponto de se drogar e beber até ficar insano”, declarou Hanti.

O músico esteve na banda The Kids, nos anos 1980, com Johnny Depp. Por enquanto, os atores não responderam sobre o documentário do Discovery+.

Mais sobre o documentário de Johnny Depp e Amber Heard

No documentário, serão mostradas entrevistas com advogados que representam os dois lados do caso de divórcio dos famosos e pessoas próximas à situação. Também serão reveladas imagens de arquivo e clipes de áudio aos quais o público nunca teve acesso antes.

A ideia é que sejam mostradas as perspectivas de ambos os lados. Caberá ao público decidir em quem acreditar.

Grandes polêmicas giram em torno de Johnny Depp e Amber Heard desde que o casal se separou há alguns anos, com a atriz acusando o ator de ser violento no casamento. O astro, no entanto, alega que a estrela era a verdadeira pessoa abusiva da relação.

Esse documentário do Discovery+ terá duas partes. Por enquanto, Johnny vs Amber não tem previsão de estreia.