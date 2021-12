Atriz de La Casa de Papel dá susto nos fãs ao surgir no Rio de Janeiro

Esther Acebo, que interpreta Mónica Gaztambide em La Casa de Papel, visitou o Rio de Janeiro e conheceu diversos locais famosos da Cidade Maravilhosa.

A atriz, que ficou mundialmente famosa por conta da série da Netflix, foi ao Rio, onde conheceu o Largo da Prainha, Escadaria Selaron, o bairro de Santa Teresa, além de visitas ao bairro Flamengo.

No stories do Instagram, ela publicou fotos do passeio, compartilhando as memórias com os 6,5 milhões de seguidores dela.

Ela visitou a Cidade Maravilhosa por conta das filmagens de De perdidos a Río, sobre m grupo de amigos espanhóis que viajam até o Rio de Janeiro para repatriar o corpo do falecido amigo, mas uma vez lá, vão perceber que ele não estava realmente morto.

Veja a foto da atriz de La Casa de Papel, abaixo.

La Casa de Papel continua com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.