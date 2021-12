Atriz de La Casa de Papel está grávida e fãs não notaram

A atriz Esther Acebo surpreendeu os fãs recentemente com sua gravidez. Ela é parte importante do elenco de La Casa de Papel, série que teve conclusão na Netflix.

A atriz espanhola de 38 anos interpreta a personagem Estocolmo em La Casa de Papel. Ela está presente na série de sucesso desde a primeira temporada.

De acordo com a mídia espanhola, o pai do bebê que ela está esperando é o ator Alejandro Tous, com quem estrelou um curta-metragem. Eles mantém um romance discreto.

Após o fim de La Casa de Papel, Esther Acebo estará em La Casa de Tiza, do cinema espanhol. A estrela Elena Anaya, de Mulher-Maravilha e A Pele Que Habito, também está no elenco.

Mais sobre La Casa de Papel

Produzida na Espanha, La Casa de Papel se tornou um sucesso inesperado para a Netflix. Originalmente, a série não era uma produção da gigante do streaming e, na realidade, já havia sido cancelada.

Ao ser adicionada ao catálogo da Netflix, no entanto, La Casa de Papel se transformou em um verdadeiro fenômeno, conquistando fãs em vários países do mundo.

Isto motivou a gigante do streaming a produzir mais temporadas, o que consolidou o espaço da produção em seu catálogo.

Apesar do fim de La Casa de Papel, não pense que esse universo está terminando. A Netflix já prepara outras séries da franquia.

Um derivado de Berlim está em desenvolvimento, com lançamento marcado para 2023. La Casa de Papel também terá uma versão sul-coreana, que deve chegar à Netflix em 2022.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.