Atriz de Lucifer quebra o silêncio sobre aborto: “Não estava pronta”

Lesley-Ann Brandt, a Maze de Lucifer, revelou já ter feito um aborto no começo da carreira. A atriz da série da Netflix disse que “não estava pronta” para a responsabilidade de ser mãe.

Brandt conversou com a Self Magazine e disse que antes dela e do marido se casarem, bem no começo do relacionamento deles, ela acabou engravidando.

“Nenhum de estávamos prontos para sermos pais. Pedi ao motorista para parar em uma farmácia no caminho do set e comprei um Advil e um teste de gravidez”, disse a atriz de Lucifer.

“Fiz o cabelo e maquiagem no set, fui ao trailer para me trocar, fiz o teste e confirmei que estava, de fato, grávida”, continuou Lesley-Ann Brandt, que acrescentou ter marcado o aborto imediatamente.

“Aos 32 anos, meu aborto me deu escolha, autonomia sobre meu próprio corpo e oportunidades na minha carreira. As pessoas abortam por muitas razões. No meu caso, eu simplesmente não estava pronto. É isso aí e isso é o suficiente”, revelou a atriz de Lucifer.

Brandt acabou casando-se com o namorado em 2015, depois de ficarem juntos por quase seis anos. Os dois tiveram o primeiro filho em julho de 2017.

Mais sobre Lucifer

Lucifer teve uma história de produção conturbada. A série foi cancelada pela Fox e acabou sendo salva pela Netflix, após longa campanha por parte dos fãs.

A série foi baseada em quadrinhos de Neil Gaiman. No entanto, a adaptação para a tela tomou tantas liberdades criativas que Lucifer se tornou quase totalmente diferente.

“Cansado de ser o senhor do inferno, o diabo se muda para Los Angeles, onde abre um bar e conhece uma investigadora de homicídios com quem se conecta rapidamente”, diz a sinopse da série.

Lucifer, com Tom Ellis, está disponível pela Netflix.