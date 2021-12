Atriz de Lulli nasceu na China e já atuou em novelas da Globo

Atriz que participou de Lulli, da Netflix, Chan Suan nasceu na China antes de se mudar para o Brasil. Ela também conta com trabalhos em novelas da Globo em sua carreira.

Com 39 anos de idade, Chan Suan se mudou da China para o Brasil com 5 anos. Foi criada em Niterói, no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

Com cada vez mais trabalhos de destaque, ela esteve em novelas como A Dona do Pedaço e Pé na Cova, da Globo. Também participou de As Five, do Globoplay.

Em Lulli, Chan Suan vive a personagem Mara.

O longa-metragem da Netflix é estrelado por Larissa Manoela, em mais uma parceria com a gigante do streaming.

Lulli está na Netflix

Além de Larissa Manoela, o elenco de Lulli conta com Renato Fagundes, Sérgio Malheiros, Amanda de Godoi, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré, além das participações especiais de Guilherme Fontes, Luciana Braga, Marcos Breda e Thalita Rebouças.

César Rodrigues dirige o filme.

Ele é conhecido por ter comandado Minha Mãe é uma Peça 2: O Filme, Vai que Cola: O Filme e Modo Avião, também da Netflix com Larissa Manoela.

A produção é de Luiz Noronha, Cecilia Grosso e Samantha Moraes, com produção executiva de Patricia Zerbinato.

Lulli está disponível na Netflix.