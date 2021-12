Atriz de Mãe Só Tem Duas choca assinantes da Netflix com idade

Mãe Só Tem Duas é uma das séries mexicanas mais populares da Netflix, e recentemente, lançou sua 2ª temporada na plataforma. Além de se surpreenderem com as reviravoltas dos novos episódios, muitos fãs ficaram chocados com a idade verdadeira de Liz Gallardo, a intérprete de Teresa. Explicamos abaixo tudo sobre essa história; confira.

“Depois de descobrirem que suas bebês foram trocadas na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família”, afirma a sinopse de Mãe Só Tem Duas na Netflix.

Na trama da série, a personagem de Liz Gallardo é Teresa, a mãe da co-protagonista Mariana, que por sua vez, é interpretada por Paulina Goto.

Além de sua performance em Mãe Só Tem Duas, Liz Gallardo é bastante conhecida por atuações em Prisionera, Marina, Las Amazonas e El Búfalo de la Noche.

Qual é a idade de Liz Gallardo em Mãe Só Tem Duas?

Mesmo interpretando uma avó em Mãe Só Tem Duas, Liz Gallardo tem apenas 42 anos. A atriz nasceu na cidade mexicana de Guadalajara em 1979, e começou sua carreira artística no início dos anos 2000.

Ainda mais surpreendente é a diferença de idade entre a atriz e Paulina Goto, que vive sua filha Mariana.

Enquanto Liz Gallardo tem 42 anos, Paulina tem 30, ou seja, é apenas 12 anos mais nova que a intérprete de sua mãe.

Durante um papo com o site El Comercio, Gallardo falou sobre as particularidades de sua personagem em Mãe Só Tem Duas.

“Todos os meus amigos dizem que ela é a personagem mais divertida da série! Cara, ela complica tudo. É bem doidinha e faz todos rirem. Mas também tem a mania de se envolver em excesso em todas as situações”, comentou a atriz.

Para dar um grau maior de veracidade à caracterização de sua personagem, a atriz se inspirou em histórias de gestações inusitadas que aconteceram na vida real.

“Acho que todos conhecemos a história de alguém que passou por experiências similares. Certos papéis você tem que construir de acordo com a sua imaginação, mas outros, permitem a inspiração em pessoas que você conhece de verdade”, explicou Gallardo.

Como era de se esperar, Liz Gallardo também discutiu a experiência de interpretar uma avó de 42 anos.

“Já sou uma senhora! Temos que aceitar as nossas idades como são de verdade. Eu já tenho 42 anos, não estou mais na casa dos 20. Na verdade, acho incrível eles me colocarem no papel de uma avó. Isso acontece na vida real! Ao invés de ficar ofendida, gosto muito da experiência”, comentou a irreverente Liz Gallardo.

Mãe Só Tem Duas está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.