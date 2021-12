Atriz de One Day at a Time namorou Elvis Presley para se vingar de Marlon Brando

Rita Moreno está prestes a retornar para as telonas para o remake de Amor, Sublime Amor, quase 60 anos depois de ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por ter interpretado Anita no original de 1962. A atriz de One Day at a Time revelou já ter namorado Elvis Presley para se vingar de Marlon brando.

Moreno namorou Brando por 8 anos, mas o ator foi infiel a ela durante grande parte do relacionamento. Ela encontrou a maneira perfeita para se vingar.

“Eu achei lingerie na casa dele e, é claro, fiquei de coração partido e fui para casa em lágrimas. Realmente eu era ingênua – e estava com raiva também, furiosa”, disse a atriz.

“No dia seguinte, o telefone toca e eu ouço: ‘Srta. Moreno?’ Eu disse, ‘Uh, sim?'”, ela explicou. “‘Este é o Coronel Parker, meu cliente é Elvis Presley, e Elvis o viu no comissário da 20th Century Fox e gostou do que viu'”.

“Eu disse: ‘Oh?’ e ele disse: ‘E ele gostaria muito de conhecê-la. Você gostaria de conhecê-lo?'”, Moreno continuou, acrescentando: “Pensei naquela lingerie e disse: ‘Sim, gostaria!'”

Relacionamento com Elvis Presley não deu certo

A atriz de One Day at a Time revelou ter namorado Elvis “várias vezes”, mas que nunca se deram bem.

“Ele era doce, mas era um menino do interior”, disse Moreno. “De qualquer forma, quando Brando descobriu, não demorou muito. Ele começou a jogar cadeiras. Ele estava com muita raiva. Foi maravilhoso. E eu simplesmente fiquei sentada lá enquanto ele jogava cadeiras”.

Eventualmente, a atriz de One Day at a Time casou-se com Leonard Gordon, em 1965, e ficaram juntos até a morte dele em 2010.