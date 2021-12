Atriz de Percy Jackson, Alexandra Daddario está noiva de homem 17 anos mais velho

Alexandra Daddario, de Percy Jackson e Baywatch, revelou estar noiva de Andrew Form, produtor de Um Lugar Silencioso e As Tartarugas Ninja.

Form, de 52 anos, é ex-marido de Jordana Brewster, de Velozes e Furiosos. Já Daddario tem 35 anos. Ela deixou o noivado com ele implícito em publicação no Instagram.

Na foto publicada na rede social, ela aparece ao lado do produtor, ambos de cabelos molhados. Posteriormente, uma representante da atriz de Percy Jackson confirmou o noivado ao E! News.

Veja a publicação, abaixo.

Declaração de amor da atriz de Percy Jackson

“O homem absolutamente mais maravilhoso”, escreveu Alexandra Daddario na legenda da foto. “Você lida com absurdos, perdas, vida, dificuldades e pessoas com graça e compaixão. Você é um pai adorável, engraçado, trabalhador, honesto, introspectivo, sexy e sensível”.

“Apenas por saber que você existe o meu coração já se sente mais cheio e completo. Amo que já fomos separados por comissárias de bordo em várias viagens internacionais porque nos comportamos como adolescentes. Por que é tão diferente assim?”, continua o texto da atriz.

Jordana Brewster atribuiu a separação dela com o ex-marido ao fato dele gostar de estar no set, o que fazia com que ele não estivesse tão presente ao lado dela.

Os dois tiveram dois filhos juntos, Julian e Rowan, e anunciaram o término do casamento em junho de 2020. Já o namoro com Alexandra Daddario foi anunciado pelo produtor em maio de 2021.