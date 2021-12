Atriz de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco está feliz após divórcio

Em setembro de 2021, Kaley Cuoco, a eterna Penny de The Big Bang Theory, decidiu se separar de Karl Cook. Após dar início ao processo de divórcio, a atriz estaria feliz.

A US Weekly afirma que Kaley Cuoco está lidando da melhor forma com o fim do casamento de três anos. Focada na atuação, a estrela de The Big Bang Theory não estaria abalada pela relação não ter funcionado.

“Ela está muito feliz onde está na vida. Ela recebe muitos presentes, como flores e chocolates, de amigos, familiares e da equipe dela”, afirmou a publicação.

No momento, Kaley Cuoco estaria focada gravando a segunda temporada de The Flight Attendant. Assim como The Big Bang Theory, o seriado está no HBO Max.

Sobre a relação com o agora ex, o site diz que a intérprete de Penny e Karl Cook “estão em bons termos”. Além disso, o processo de divórcio é “amigável”.

Kaley Cuoco tinha divulgado nota de separação

O divórcio, antes, foi revelado pela própria atriz de The Big Bang Theory. Um anúncio direto foi feito aos fãs e para imprensa.

No comunicado, eles explicaram que precisariam tomar rumos opostos, apesar de manterem os sentimentos um pelo outro.

“Apesar de um profundo amor e respeito mútuo, percebemos que nossos caminhos atuais nos levaram em direções opostas”.

Eles optaram fazer o anúncio publicamente visto que já publicavam diversas fotos e vídeos juntos.

“Não há raiva ou animosidade, muito pelo contrário”, disseram. “Tomamos essa decisão juntos por meio de um imenso respeito e consideração um pelo outro e solicitamos que vocês façam o mesmo, entendendo que não compartilharemos quaisquer detalhes adicionais e nem comentaremos mais”.

Kaley Cuoco e Karl Cook começaram a namorar em 2016 e ficaram noivos em novembro de 2017. Em junho de 2018 eles se casaram.

Como citado, The Big Bang Theory e The Flight Attendant estão no HBO Max.