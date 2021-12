Atriz de The Walking Dead revela que pais foram encontrados mortos

Alicia Witt, que esteve na versão original de Duna e em The Walking Dead como Paula, confirmou uma tragédia que aconteceu com ela. Os pais da famosa foram encontrados mortos na casa deles, nos EUA.

O The Independent tinha publicado anteriormente a informação. Logo depois, a atriz, também de Vanilla Sky, confirmou que os pais morreram.

Continua depois da publicidade

Em nota, a famosa de Duna comentou sobre como tudo aconteceu. Ainda com o sentimento de não acreditar a tragédia, Alicia Witt pediu privacidade a todos.

“Procurei um primo que mora perto de meus pais para ver como eles estavam. Infelizmente, o resultado foi inimaginável. Eu peço um pouco de privacidade neste momento para lamentar e refletir nessa virada de eventos, e esta perda surreal”, comunicou a atriz de The Walking Dead.

Os pais da famosa, Robert e Diane tinham 87 e 75 anos. As autoridades descartam a possibilidade de um crime, mas a causa da morte ainda é investigada.

Os jornais citam que Robert e Diane estavam com problemas na calefação e enfrentavam o rigoroso inverno dos EUA apenas com aquecedores caseiros. As autoridades não confirmam se isso pode estar ligado a morte dos idosos.

Nova versão de Duna está no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC.

O elenco tem ainda Rebecca Ferguson (Missão: Impossível – Efeito Fallout), Oscar Isaac (franquia Star Wars e Cavaleiro da Lua da Marvel), pelo ator indicado ao Oscar Josh Brolin (Vingadores: Guerra Infinita), por Stellan Skarsgård (série da HBO Chernobyl, Vingadores: Era de Ultron) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia, Vingadores: Ultimato).

Há ainda Stephen McKinley Henderson (Lady Bird: A Hora de Voar), Zendaya (Homem-Aranha: Longe de Casa, série da HBO Euphoria), Chen Chang (O Tigre e o Dragão), David Dastmalchian (Batman: O Cavaleiro das Trevas), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), pela atriz indicada ao Oscar Charlotte Rampling (45 Anos, Assassin’s Creed), por Jason Momoa (o Aquaman da DC) e pelo vencedor do Oscar Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez, 007 – Operação Skyfall).

Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido no HBO Max. Já The Walking Dead está na Netflix e no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e conferir a série.