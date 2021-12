Atriz de Um Maluco no Pedaço relembra briga com Will Smith ao ser hospitalizada

Janet Hubert, a primeira intérprete da tia Viv em Um Maluco no Pedaço, foi hospitalizada e anunciou esse fato aos fãs com uma foto dela junto de Will Smith. Na legenda ela falou sobre a briga entre os dois.

Aos 65 anos, ela publicou uma foto dela conversando com Smith. Os dois resolveram as diferenças durante o especial de reunião de Um Maluco no Pedaço, que foi lançado no HBO Max.

A atriz não falou sobre a saúde dela na publicação no Instagram – que foi deletada desde então – mas disse aos seguidores para não guardarem mágoas ou permanecerem com raiva.

“Não perca o tempo precioso que você tem com pessoas com raiva. Sim, as pessoas vão errar com você e você deve lutar para que a verdade se estabeleça não importa quanto tempo leve, e SE você puder obter a VERDADE que busca … encontre o amor novamente como nós fizemos”, escreveu Hubert na legenda da foto.

“A vida é muito curta e estou no hospital enquanto escrevo isso para todos vocês. Guardar ódio vai te comer vivo. Mas a verdade a qualquer custo, a reputação não tem preço. EU TE AMO por ser forte o suficiente para dizer a verdade e compartilhar suas mágoas e traumas. Agora fechamos as portas e vivemos PAZ!”, continua o texto.

Nova versão de Um Maluco no Pedaço

“Situada nos EUA da atualidade, Bel-Air é um análogo dramático serializado de uma hora de Um Maluco no Pedaço dos anos 90 que traz a mesma premissa original: a complicada jornada de Will das ruas do oeste da Filadélfia ao portão mansões de Bel-Air”, começa a sinopse oficial.

“Com uma visão reinventada, Bel-Air vai mergulhar mais fundo nos conflitos, emoções e preconceitos inerentes que eram impossíveis de explorar totalmente em um formato de sitcom de 30 minutos, enquanto ainda entrega referências ao show original”.

T.J. Brady e Rasheed Newson serão produtores executivos e showrunners da nova série, que também traz produção executiva e produção de Will Smith.

Ainda não há data de estreia para o reboot de Um Maluco no Pedaço. A série original está disponível no Globoplay.