Atriz de Viúva Negra desmaiou após colocar piercing

A estrela de Viúva Negra, Florence Pugh, revelou que ela desmaiou recentemente depois de colocar um piercing no nariz.

Florence Pugh explicou no Instagram que, em um esforço para ser uma “adulta legal”, ela colocou um piercing no septo, mas acabou passando mal e desmaiando.

Confira a postagem da atriz de Viúva Negra no Instagram abaixo.

Mais sobre Viúva Negra

Viúva Negra teve direção de Cate Shortland. Ned Benson, Jac Schaeffer e Eric Pearson desenvolveram o roteiro.

O elenco contou com Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour e outros.

Leia abaixo a sinopse de Viúva Negra, da Marvel.

“Em Viúva Negra, acompanhamos a vida de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) após os eventos de Guerra Civil. Se escondendo do governo norte-americano devido a sua aliança com o time do Capitão América, Natasha ainda precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado.”

“Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, ela terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores.”

Viúva Negra está disponível no Disney+.

