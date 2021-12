Ben Affleck entrega hábito de Brad Pitt que todos fãs podem se identificar

Os fãs de Brad Pitt já mostraram uma tendência nos filmes do astro: o ex de Angelina Jolie aparece comendo em muitas cenas. Agora, Ben Affleck confirmou o hábito, revelando que o colega come até mais do que o imaginado.

No The Jess Cagle Show, Ben Affleck discutiu sobre o novo filme dele, The Tender Bar. Ao lado de Tye Sheridan, o astro comentou como atores não costumam realmente comer em cenas de almoços e jantares.

Mas, nesse momento, o ator lembrou de Brad Pitt. Ben Affleck confirmou o hábito do astro, em que todos fãs com certeza podem se identificar.

“O único cara que não faz isso (não comer) é Brad Pitt. Ele precisa estar comendo na cena. Eu não sei como ele faz. Eu não sei. Ele come compulsivamente. Se tem comida, em qualquer lugar da sala, ele está comendo. Ele grava comendo”, confirmou o astro.

Denzel Washington se arrepende de papel que foi para Brad Pitt

Denzel Washington tem uma carreira ilustre no Cinema, com diversos papéis emblemáticos. Com tantos anos na indústria, ele também tem arrependimentos e chegou a se arrepender de ter recusado um papel icônico que foi para Brad Pitt.

Washington teve a oportunidade de estrelar tanto Seven: Os Sete Crimes Capitais, quanto Conduta de Risco. Os papéis acabaram indo para Brad Pitt e George Clooney, respectivamente.

O ator conversou com a GQ e não entrou em detalhes sobre ter recusado o papel que acabou indo para Pitt no filme de David Fincher. Ele, no entanto, falou sobre recusar o papel de Michael Clayton em Conduta de Risco.

“Conduta de Risco foi o melhor material que havia lido em muito tempo, mas estava nervoso sobre trabalhar com o diretor iniciante e eu errei. Acontece”, disse Denzel Washington.

Tony Gilroy, diretor de Conduta de Risco, acabou sendo indicado ao Oscar pelo filme, que também recebeu outras seis indicações, incluindo de Melhor Ator para George Clooney.