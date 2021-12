Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, revela que foi sequestrado

Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho da Marvel, abriu o jogo sobre seu sequestro, que aconteceu há alguns anos, durante o podcast de Marc Maron.

Enquanto filmava uma série na África do Sul, Benedict Cumberbatch e alguns de seus colegas de elenco fizeram uma viagem para aprender a mergulhar durante um fim de semana de folga. Enquanto voltavam naquela noite, um de seus pneus estourou e eles pararam na beira da estrada, onde se viram emboscados por homens armados.

“Paramos e esses caras, saindo do mato, vieram e nos jogaram de volta para dentro do carro, saíram da estrada e saquearam o carro. Houve indícios de uma arma, mas eu não me virei para ver”, comentou o intérprete do Doutor Estranho.

“Fui então colocado no porta-malas do carro e a certa altura meus cadarços foram amarrados aos meus pulsos. Eles acabaram nos deixando em paz quando lhes demos cartões e dinheiro. Mas demorou duas horas e meia.”

Benedict Cumberbatch volta como Doutor Estranho em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). Para saber mais sobre o blockbuster, continue lendo.

Mais sobre Homem-Aranha 3

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe deve voltar como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021.