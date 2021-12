Cachorro de Henry Cavill rouba a cena em programa de TV: “Ele me salvou”

Conhecido por papéis na DC e Netflix e por sua forma física impressionante, Henry Cavill sempre arrasa em entrevistas. Mas em um papo recente com a apresentadora Lorraine Kelly, uma das mais populares do Reino Unido, quem roubou a cena foi Kal, o adorável cachorro do astro. Cavill falou sobre sua relação com o melhor amigo; veja abaixo.

Henry Cavill costuma levar o pet para todas as gravações – inclusive nos blockbusters da DC e nos bastidores de The Witcher – e fãs adoraram vê-lo junto do cão na entrevista recente.

Atualmente com 38 anos, o britânico conversou com Lorraine Kelly principalmente sobre a aguardada segunda temporada de The Witcher, com previsão de estreia na Netflix em 17 de dezembro.

Cavill discutiu também rumores sobre sua escalação na franquia 007 após a despedida de Daniel Craig e a possibilidade de retornar ao DCEU mais uma vez como o Superman.

A fofura de Henry Cavill e seu cachorro

Embora Henry Cavill tenha revelado detalhes interessantes sobre seus próximos projetos, grande parte do público só conseguiu prestar atenção no fofíssimo Kal.

Lorraine perguntou ao astro da DC se o Akita de 8 anos é realmente seu melhor amigo. Na resposta, o astro de The Witcher não poupou elogios ao pet.

“Ele é meu melhor amigo, de verdade. Me acompanha em todos os lugares. Foi ele quem me salvou emocionalmente e psicologicamente em várias ocasiões”, comentou o ator.

Henry Cavill falou mais sobre sua relação com o cachorro, e revelou que os dois compartilham uma grande conexão.

“Acho que nós não merecemos os cachorros! Eles são o máximo”, comentou Lorraine.

Fãs do programa britânico de entrevistas encheram o Twitter de comentários sobre a fofura do convidado especial.

“Eu não conseguiria sentar nessa cadeira e conversar, estaria no chão brincando com esse cãozinho maravilhoso”, comentou um fã no Twitter.

Para muitos espectadores, a participação especial de Kal no programa aconteceu na hora perfeita.

“Henry Cavill e seu cachorro fofo. O que mais eu poderia querer em uma segunda feira de manhã?”, afirmou outra fã.

O astro britânico adotou o cãozinho quando ele tinha apenas 10 semanas de idade, e desde então, não larga o fofo Kal.

Fãs já devem ter percebido, mas Henry Cavill batizou seu melhor amigo com o nome kryptoniano do Superman: Kal-El.

O ator também costuma compartilhar muitas fotos com o cachorro em seu Instagram; veja abaixo alguns dos registros mais recentes.