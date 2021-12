Casamento secreto: Esposa misteriosa do astro de The Good Doctor é revelada

Os fãs de The Good Doctor tem uma grande curiosidade sobre a vida de Freddie Highmore, o ator de Shaun. O astro se casou em segredo na vida real, mas até então não revelou a identidade da esposa.

Após pesquisas, veículos internacionais podem ter descoberto quem é essa esposa misteriosa. Aparentemente, o ator de The Good Doctor começou a namorar ainda quando estava em Bates Motel.

O Celebrity Hook afirma que essa esposa misteriosa é a web designer Klarissa Munz. Ela já foi vista nos bastidores de séries ao lado de Freddie Highmore e os dois estudaram juntos na Universidade de Cambridge.

Essa possível identidade até ganhou uma página de fã. A conta no Instagram leva o nome de Garota de Freddie Highmore.

Nela estão algumas fotos do ator de The Good Doctor com a suposta esposa, Klarissa. O ator, claro, não confirma se a informação é verdadeira.

Astro de The Good Doctor revelou casamento em entrevista

Freddie Highmore fez a revelação em entrevista ao Jimmy Kimmel. O famoso disse que se casou em segredo, mas não comentou quem é a esposa.

Conhecido em Hollywood desde a infância, o ator mantém a vida pessoal privada. O astro de The Good Doctor, por exemplo, tem conta no Instagram, mas não publica absolutamente nada.

A declaração, inclusive, só foi feita após Kimmel notar uma aliança no dedo de Highmore. Foi quando o ator esclareceu toda situação.

“Sim, é uma aliança de casamento. Sim, eu me casei. É engraçado, comecei a usar a aliança e as pessoas passaram a me perguntar se estou casado, então é melhor eu esclarecer as coisas”, declarou o astro.

A única dica do ator de Shaun em The Good Doctor é que a esposa dele é britânica. Abaixo, há o vídeo em que o artista confirma o casamento.

No Brasil, o drama médico pode ser conferido no Globoplay ou no canal Sony.

