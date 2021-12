Chris Hemsworth, o Thor, aparece novinho e de peruca em imagem do 1º papel

Chris Hemsworth compartilhou uma foto hilária do primeiro papel dele como ator. Em 2002, o intérprete do Thor nos filmes da Marvel viveu o Rei Arthur em série de TV intitulada Guinevere Jones.

A foto mostra o astro da Marvel com uma longa peruca castanha e coroa sobre a cabeça. A imagem está em qualidade baixa e parece ter sido capturada diretamente da série.

“TBT da minha primeira série. Quando coloquei esta linda peruca, eu sabia que uma das duas coisas iria acontecer, eu seria forçado a deixar meu cabelo crescer e tingi-lo de vermelho devido à grande pressão dos fãs ou eu nunca trabalharia novamente. Nada disso era verdade. A vida é engraçada assim”, escreveu Chris Hemsworth na legenda.

Pouco sabia ele na época que se tornaria um dos atores mais famosos da atualidade e que trabalharia em diversas franquias famosas, incluindo o Universo Cinematográfico Marvel, Star Trek e MIB: Homens de Preto.

Veja a foto, abaixo.

Chris Hemsworth está em Thor 4

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e ver os filmes de Thor.