Chris Hemsworth, o Thor, gasta quase R$ 90 milhões para comprar praia particular

Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel, decidiu comprar uma praia particular na Tasmânia e gastou entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões (entre R$ 56,63 milhões e R$ 84,95 milhões) para tal.

Conforme o Real Estate, focado no mercado imobiliário, a propriedade foi comprada por Hemsworth e a esposa, Elsa Pataky. Conhecida como Piano Coves, a propriedade tem 530.95 hectares, com quase 3km de praias e enseadas.

O astro de Thor ainda não confirmou a compra do local, mas é conhecido por gostar da Tasmânia, visto que participa de ação que ajuda a proteger os demônios-da-tasmânia.

“Esses rumores estão circulando por todo o estado. Mas esta é uma entidade de compra por nomeação e o comprador é muito, muito discreto, então eu realmente não posso dizer nada”, disse o agente imobiliário Marcus Douglas, funcionário da Knight Frank, responsável pela venda do local.

O Piano Coves fica a aproximados 5 km da aldeia de St. Helens, local famoso pelos terrenos propícios para a prática de mountain bike.

Veja fotos do local supostamente comprado por Chris Hemsworth, abaixo.

Chris Hemsworth está em Thor 4

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

