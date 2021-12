Chris Hemsworth, o Thor, recria cena de filme com filho em adorável vídeo

Chris Hemsworth, astro de Thor na Marvel, recriou com um dos filhos uma cena de Quero Ser Grande, filme clássico de Tom Hanks. No adorável vídeo, o ator do MCU e Sasha aparecem dançando no meio da rua.

Na legenda da publicação, Chris Hemsworth fez questão de mencionar o filme de Tom Hanks. O longa de 1988 foi realmente usado como inspiração para o momento de pai e filho.

“Essa é a versão da família Hemsworth para cena do piano em Quero Ser Grande. Mas, no lugar do doce dueto, meu menino dá o ritmo enquanto eu destruo em um solo agressivo”, brincou o ator de Thor.

Com a referência, o momento fica ainda mais adorável.

Em Quero Ser Grande, o personagem de Tom Hanks está caminhando por uma loja quando pisa em um chão interativo de piano. Ele logo começa a tocar ao mesmo tempo que dança.

Confira abaixo a publicação do astro da Marvel.

Na Marvel, Chris Hemsworth retorna em Thor 4

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

