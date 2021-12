Com momentos fofos e hilários, Tom Holland e Zendaya viram casal do momento

Após muita especulação de fãs e jornalistas, Tom Holland e Zendaya finalmente assumiram o namoro. Os astros de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa costumam compartilhar momentos fofos e divertidos nas redes sociais e cultivam uma química inegável nas telonas. Mostramos abaixo os registros do casal que mais chamaram a atenção dos fãs; confira.

Poucas semanas após assumirem o namoro, Tom Holland e Zendaya participaram no programa de Graham Norton para promover Homem-Aranha 3 com o público britânico. Os atores mostraram mais uma vez a grande conexão, e até mesmo zoaram a diferença de altura.

Tom Holland tem cerca de 1,72m, enquanto Zendaya é um pouco mais alta, com 1,78m. O mais novo casal da Marvel revelou como a diferença de altura influencia as cenas de ação dos filmes do Homem-Aranha (veja abaixo o vídeo).

“Devido à nossa diferença de altura, meus pés chegam ao chão bem mais cedo que os dele”, comentou a atriz.

Tom Holland e Zendaya – O casal do momento nas redes sociais

Tom Holland e Zendaya assumiram oficialmente o namoro há poucos meses, mas muito antes disso, fãs já especulavam sobre a relação dos atores.

Vale lembrar que o astro de Homem-Aranha e a atriz de Euphoria foram fotografados se beijando em um carro em Los Angeles, e as fotos foram publicadas pela revista Page Six.

Em uma entrevista recente, o ator falou sobre o assédio da imprensa e a dificuldade de manter uma relação amorosa no mundo dos famosos.

“Uma das desvantagens da nossa fama é o fato de que a privacidade não está mais sob nosso controle. Um momento que você acha que acontece apenas entre duas pessoas que se amam muito, agora é algo compartilhado com o mundo inteiro”, comenta o ator.

Mas logo após assumir o relacionamento, Tom Holland não demorou a compartilhar os primeiros registros com a namorada em seu Instagram.

Quando Zendaya ganhou o prêmio de Ícone da Moda no CFDA Fashion Awards, no início de novembro, o ator parabenizou a amada nas redes sociais.

“Uma incrível realização para a pessoa mais incrível! Parabéns, Zendaya e Law Roach, vocês merecem tudo isso!”, comentou o astro.

Law Roach é um famoso estilista americano que conta com diversas colaborações com Zendaya no tapete vermelho.

Na época da estreia de Duna, com Zendaya no elenco, Holland também compartilhou uma foto da namorada no evento de lançamento.

Mas a postagem que fez o maior sucesso com os fãs da Marvel foi a do aniversário de Zendaya, celebrado em 1 de setembro.

“Minha MJ, tenha o mais feliz dos aniversários. Me ligue quando acordar, beijos”, escreveu o ator na legenda da postagem.

Na foto tirada nos bastidores de Homem-Aranha 3, Tom Holland aparece caracterizado como Peter Parker com Zendaya nos ombros; veja abaixo.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estreia nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir os outros filmes da Marvel.