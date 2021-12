Daniel Radcliffe fez fã de Harry Potter desmaiar

Daniel Radcliffe, o astro de Harry Potter, contou no The Jonathan Ross Show que fez uma fã desmaiar apenas ao tocar nela. O caso inusitado aconteceu quando o intérprete do bruxinho estava no Japão.

Na entrevista, o ator não especificou o ano em que esse desmaio aconteceu. Mas, relatou que estava fazendo uma ação publicitária em uma escola japonesa.

“Eu literalmente esbarrei no braço dela e disse, ‘Oh, me desculpe’. E boom! Desmaiou. Eu esbarrei nela, falei com ela e isso foi muito. Ela desmaiou”, contou o astro de Harry Potter.

O momento, para muitos, parece até cena de filme. Daniel Radcliffe comentou que tentou abraçar o lado legal desse acontecimento.

“Não dura para sempre. Quando você tem um momento assim, você tem que entender como é estranho e legal”, completou Daniel Radcliffe.

Astro de Harry Potter revela relação “estranha” com Robert Pattinson

No mesmo programa Daniel Radcliffe revelou que tem uma relação estranha com Robert Pattinson, o Batman da DC. Os atores trabalharam juntos em Harry Potter e o Cálice de Fogo.

O astro de Harry Potter conta que perdeu totalmente o contato com Robert Pattinson. Inclusive, soube do sucesso de Crepúsculo através de outdoors em Nova York, quando notou que conhecia o Edward das imagens.

“É estranho. Nós temos essa estranha relação em que nos comunicamos apenas por jornalistas. Não nos vemos em eras. Todos acham que somos grandes colegas. Ele foi um cara amável quando trabalhei com ele”, conta Daniel Radcliffe.

Dessa forma, ao contrário do que fãs imaginam, o eterno bruxinho de Harry Potter e Robert Pattinson não são próximos, mas mostram se respeitar.

Os filmes de Harry Potter estão no HBO Max.