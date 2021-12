De cabeça raspada, atriz de Anne with an E atualiza fãs sobre câncer

Miranda McKeon, conhecida por interpretar Josie Pye em Anne with an E, atualizou os fãs acerca da luta dela contra o câncer de mama.

A atriz de 19 anos publicou um vídeo no Instagram, conforme ela se prepara para passar por outra cirurgia. McKeon foi diagnosticada com câncer em junho de 2021, após encontrar um nódulo nos seios. Ela já passou por quimioterapia e dupla mastectomia.

Na atualização em vídeo, McKeon admitiu: “houve toneladas de idas e vindas este mês e muitas emoções. Acho que provavelmente chorei todos os dias”.

Ainda assim, ela mantém-se esperançosa: “Ao passar por esse processo, você não vai acreditar como fico empolgada com o menor crescimento… Estou muito feliz com isso. É uma sensação ótima. Não estou dizendo que me olho no espelho e me reconheço ou me sinto espetacular, mas estou feliz com isso”.

“Eu tive dois nódulos linfáticos positivos; eles retiraram quatro nódulos linfáticos. E eu tive uma margem positiva na área da mama, o que é comum quando o tumor está bem perto da pele. E eu tive dois nódulos linfáticos positivos biopsiados em início disso, então já sabíamos que eles estavam lá”, explicou. “Basicamente, decidi remover todos os meus gânglios linfáticos e vou tirar um pedaço de pele aqui. Provavelmente vou conseguir dormir muito bem sabendo que tudo se foi para o resto da minha vida”.

Veja a publicação da atriz de Anne with an E, abaixo.

A famosa série é baseada no livro Anne de Green Gables, de 1908 escrito por Lucy Maud Montgomery.

Ambientado em 1890, o livro acompanha uma jovem órfã que, após uma infância de abuso nas mãos de orfanatos cruéis e estranhos ainda mais, vai parar por engano na casa de um solteirona de uma cidade pequena, onde começa a conquistar todos com seu intelecto impressionante e sua personalidade marcante.

A série ficou popular entre os fãs por abordar questões de gênero e sexualidade de forma bem inclusiva e abrangente.

Anne with an E foi criada por Moira Walley-Beckett, que já produziu Breaking Bad e Flesh and Bone.

O elenco conta com Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson, Dalila Bela, Lucas Jade Zumann, Corrine Koslo, Helen Johns e Aymeric Jett Montaz.

As três temporadas de Anne with an E estão disponíveis na Netflix.