Deixaram saudades: Os famosos que morreram em 2021

O ano de 2021 foi marcado por muitas mortes no mundo do entretenimento, e pela despedida de algumas das celebridades mais queridas da atualidade. Entre atores, cantores, diretores e outros artistas, o ano representou um grande luto no cenário nacional e internacional.

No Brasil, especificamente, jovens estrelas se despediram do público de maneira inesperada e chocante, em falecimentos que deixaram o país inteiro com um grande clima de tristeza.

Com o final do ano se aproximando, chegou a hora de refletir sobre os grandes talentos que perdemos em 2021 e respeitar o legado de suas obras e performances.

Listamos abaixo algumas das perdas mais significativas ocorridas na indústria do entretenimento em 2021 – no Brasil e no circuito internacional.

Conhecido por criar e protagonizar a franquia Minha Mãe é uma Peça, além de diversos papéis cômicos no cinema e na TV, Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio, aos 42 anos. O ator e comediante foi uma das milhares de vítimas brasileiras do Covid-19. O humorista deixou para trás o marido Thales, os filhos Gael e Romeu e a mãe Déa Lúcia.

Michael K. Williams

Michael K. Williams era famoso principalmente por papéis em séries como Boardwalk Empire e The Wire, ambas do HBO. O ator faleceu em 6 de setembro de uma overdose de drogas. Pouco antes da morte, Williams foi indicado ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante por sua performance na série Lovecraft Country.

A morte de Marília Mendonça deixou o Brasil completamente chocado. Até hoje, muita gente não consegue acreditar que a estrela se foi. Considerada a pioneira e maior expoente do feminejo no Brasil, a cantora abriu as portas do mundo sertanejo para diversas artistas e se tornou um fenômeno nacional. Marília faleceu em um acidente de avião em 5 de novembro, aos 26 anos.

Príncipe Philip

Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, faleceu em 9 de abril, aos 99 anos. Esposo de Elizabeth II, o monarca esteve ao lado da Rainha da Inglaterra desde o casamento em 1947 até sua morte em 2021. Com isso, o Príncipe se tornou o consorte real mais duradouro da história da Coroa Britânica. Com Elizabeth, Philip teve 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.

Eva Wilma

Sem sombra de dúvidas uma das atrizes mais icônicas da TV brasileira, Eva Wilma morreu em 15 de maio de 2021, por complicações de um câncer nos ovários. A atriz tinha 87 anos. Eva conta com papéis inesquecíveis em novelas como A Viagem, Elas por Elas, A Indomada, Começar de Novo, Fina Estampa e Verdades Secretas.

Christopher Plummer

Com mais de 70 anos de trabalho na indústria do entretenimento, Christopher Plummer, de A Noviça Rebelde, faleceu em fevereiro de 2021, aos 91 anos. Durante sua carreira, o astro ganhou um Oscar, dois Emmys e dois prêmios Tony. Em 2018, o ator foi indicado ao Oscar por sua performance em Todo o Dinheiro do Mundo, tornando-se assim a pessoa mais velha a ser indicada à uma categoria de atuação na premiação.

Tarcísio Meira

Também famoso por inúmeras performances na TV brasileira, Tarcísio Meira faleceu em 12 de agosto, vítima de Covid-19. O ator é considerado um dos maiores galãs de sua geração, com diversos papéis inesquecíveis no cinema, TV e teatro. O astro deixou para trás sua esposa Glória Menezes, com quem foi casado por 59 anos.

Helen McCrory

Famosa por interpretar Narcisa Malfoy na franquia Harry Potter e a Tia Polly na série Peaky Blinders, a atriz britânica Helen McCrory morreu em 16 de abril, após batalha incansável contra um câncer de mama. A estrela atuou também em filmes como A Rainha, Anna Karenina e A Mulher de Preto 2, além das séries Penny Dreadful e His Dark Materials.

Sérgio Mamberti

Você provavelmente conhece Sérgio Mamberti por suas performances como o Tio Victor no programa infantil Castelo Ra-Tim-Bum, o mordomo Eugênio em Vale Tudo e o vilão nazista Dionísio Albuquerque na novela Flor do Caribe. O ator faleceu em 3 de setembro, vítima de falência múltipla dos órgãos em decorrência de uma infecção pulmonar.

Famosos brasileiros que também morreram em 2021

Além dos citados na lista acima, a indústria do entretenimento nacional contou com grandes perdas em 2021. Entre elas, as dos atores Paulo José (O Palhaço), Luis Gustavo (Sai de Baixo), Orlando Drummond (Escolinha, Scooby-Doo), Marina Miranda (Os Trapalhões), João Acaiabe (Sítio do Pica-Pau Amarelo), Caike Luna (Zorra Total), Noemi Gerbelli (Carrossel) e Mila Moreira (Ti Ti Ti).

2021 também marcou a despedida dos cantores MC Kevin, Genival Lacerda e Agnaldo Timóteo, do teledramaturgo Gilberto Braga e do jornalista Artur Xexéo.

Outras mortes de famosos internacionais

Também faleceram em 2021 os atores Mark York (The Office), Jessica Walter (Arrested Development), Cloris Leachman (American Gods), Norm MacDonald (Saturday Night Live), Willie Garson (Sex and the City), Olympia Dukakis (Feitiço da Lua) e Cicely Tyson (How To Get Away With Murder) além do diretor Jean-Marc Vallée (Big Little Lies), a escritora Anne Rice (Entrevista com o Vampiro), o apresentador Larry King, o rapper DMX e o icônico dramaturgo e liricista Stephen Sondheim.