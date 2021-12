Dieta de 6 mil calorias de The Rock é mais simples que fãs imaginam

Para garantir seu físico impressionante, Dwayne “The Rock” Johnson conta com uma dieta de 6 mil calorias e treinamento diário com personal trainers. Em uma entrevista recente, o astro de Alerta Vermelho, na Netflix, revelou detalhes sobre seu regime de alimentação e exercícios – que é mais acessível do que muitos pensam.

Normalmente, The Rock consome 6 mil calorias diárias em 6 refeições. A quantidade parece excessiva, mas não é um recorde para o astro. Em sua época de luta-livre, o ator costumava consumir até 8 mil calorias por dia.

“Honestamente, minha dieta continuou a mesma pelos últimos 5 ou 10 anos”, comentou The Rock.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a impressionante dieta de The Rock e os alimentos preferidos do astro; confira.

Tudo sobre a dieta de The Rock

Assim como diversos atletas, The Rock dá preferência para comidas básicas como arroz e frango, misturadas a alimentos cheios de nutrientes, como carne de búfalo e verduras.

O astro usa os carboidratos para garantir a energia para a malhação, e a proteína para construir os músculos.

No café da manhã, The Rock costuma usar aveia ou creme de arroz como carboidratos e ovos e carne de búfalo como proteínas, de acordo com o site Delish.

Após o treino diário, Dwayne Johnson aposta nos carboidratos de rápida ação, como arroz, ou proteínas, como frango. O astro também usa batata-doce como carboidrato de digestão lenta.

Para garantir os nutrientes, The Rock enche sua terceira refeição do dia de verduras e legumes, junto com mais uma dose de arroz, frango ou búfalo.

Finalmente, nas últimas duas refeições, Johnson troca a fonte das proteínas, e aposta em peixe ou salmão – alimentos repletos de gorduras saudáveis e vitaminas.

“Eu não gosto de salmão, já enjoei. Mas é um ótimo peixe em termos de saúde e fitness”, comentou o astro.

A ceia do ator repete o mesmo modelo utilizado nas refeições anteriores.

“Sempre procuro equilibrar proteína e carboidratos com uma boa quantidade de verduras, principalmente antes de dormir”, revela o astro.

Mas nem só de dieta vive Dwayne Johnson. O ator já revelou que costuma furar o regime com delícias como panquecas, sushi e sanduíches.

“Acredito em treinar muito durante a semana para merecer o ‘dia do lixo’”, comentou o astro em outra entrevista.

Dwayne Johnson está fazendo muito sucesso na Netflix com o filme Alerta Vermelho, no qual contracena com Ryan Reynolds e Gal Gadot; veja abaixo o trailer.