Em gravação de filme, ator de La Casa de Papel visita Cataratas do Iguaçu

Um fato curioso passou despercebido. Álvaro Morte, o Professor de La Casa de Papel, visitou na metade de novembro as Cataratas do Iguaçu e adorou. O astro da Netflix esteve no lado argentino do ponto turístico.

A informação surgiu com o jornal La Nación. Fontes do Ministério do Turismo local afirmaram que o ator do Professor ficou “encantado” com o que viu.

Além disso, comprou produtos da cultura argentina como lembrança. No Instagram, um representante do turismo local publicou fotos com Álvaro Morte.

O astro de La Casa de Papel esteve na Argentina para gravar o novo filme dele. O ator será o protagonista de Objetos.

Confira abaixo imagens da visita do Professor da série da Netflix nas Cataratas do Iguaçu.

Mais sobre o novo filme do ator de La Casa de Papel

O filme é um suspense do aclamado diretor Jorge Dorado. O cineasta trabalhou antes em produções como O Ministério do Tempo, El Embarcadero e The Head – Mistério na Antártida (as duas últimas com Álvaro Morte).

Em Objetos, o ator da Netflix é Mario, um homem que trabalha com objetos perdidos. De repente, o personagem do Professor de La Casa de Papel encontra um cadáver de um bebê.

Ao se dedicar a tentar encontrar os pais do bebê, Mario acaba se envolvendo com uma mulher acusada de ser traficante de pessoas. Essa personagem se chama Sara e é interpretada por China Suarez.

Objetos ainda não possui data de estreia. Já La Casa de Papel conta com todas as temporadas na Netflix.