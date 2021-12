Em tapete vermelho, Jennifer Lawrence mostra barrigão de grávida

No tapete vermelho da pré-estreia de Não Olhe Para Cima, Jennifer Lawrence roubou a cena com o barrigão de grávida. O filme da Netflix é estrelado pela atriz de Jogos Vorazes e por Leonardo DiCaprio.

A atriz espera o primeiro filho. O bebê é fruto do casamento com o empresário Cooke Maroney.

Nas imagens do tapete vermelho, Jennifer Lawrence apareceu sozinha e também com Leonardo DiCaprio. Para People, a famosa comentou pela primeira vez sobre a gravidez.

A estrela do filme da Netflix não tem a intenção de tornar a gravidez assunto público e ainda promete fazer de tudo para manter a privacidade do filho.

“Se eu estivesse em uma festa e alguém falasse, ‘Meu Deus, você está grávida’, eu não ficaria falando ‘Deus, não posso falar sobre isso, saia daqui seu lunático!’. Mas todos os instintos do meu corpo me fazem preservar a privacidade desse bebê por toda sua vida, o máximo que eu conseguir”, declarou a atriz.

Confira abaixo imagens do tapete vermelho de Não Olhe Para Cima.

jennifer lawrence at don't look up premiere in NY (2021) pic.twitter.com/J27OqfGam4 — best of jlaw (@bestofajlaw) December 6, 2021

Filme de Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio tem data de estreia na Netflix

Além de Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, o elenco do filme da Netflix traz mais nomes famosos. Chris Evans, o Capitão América da Marvel, também está no longa, bem como Ariana Grande.

Há ainda os nomes de Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

O filme tem a direção e o roteiro de Adam McKay. O cineasta é conhecido por A Grande Aposta e Vice.

O filme, descrito como uma comédia, pretende acompanhar dois cientistas pouco conhecidos que precisam começar uma tour de imprensa para avisar a humanidade sobre um asteroide que está perto da Terra. A colisão pode acabar com a vida humana.

“A estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest não será nada fácil. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até as ondas de rádio do The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry)”, diz a sinopse oficial

“A apenas seis meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico – o que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima?”, continua a sinopse.

Não Olhe Para Cima (Don’t Look Up) tem previsão para 24 de dezembro na Netflix. Antes, em 10 de dezembro, chega em cinemas selecionados.